Menorca y Alaior, medio curso para blindar la permanencia

El Menorca y el Alaior retomarán este fin de semana su recorrido en la Liga tras cerrar 2019 y la primera vuelta ubicados en la zona media, los azulgranas, y baja los albinegros. La misión, el objetivo está claro, firmar una buena segunda etapa del torneo para atar la continuidad de cara al próximo curso en una competición que, con la salvedad del Penya Arrabal destacado por arriba y La Unión por abajo, está muy igualada.

Menorca

Con 21 puntos, el Menorca se encuentra en una posición cómoda; tiene un colchón de 11 sobre el descenso que marca el Portmany aunque un hipotético descenso del Atlético Villacarlos arrastraría a otro equipo y el margen –San Francisco– se reduce a seis unidades.

El conjunto de José Luis Bahamonde se ha salido del trazado positivo en las últimas cuatro jornadas sumando un empate, es el único ‘pero’ que le pone el técnico al balance de su equipo. «Nos faltan 5 ó 6 puntos pero no por previsión sino porque los merecíamos», razona Bahamonde que señala «la falta de gol en esos cuatro partidos» como causante del pequeño bajón; «son 21 puntos mereciendo más y no es para ponernos nerviosos ni nada, es el camino correcto» indica, destacando que «el equipo es joven, estamos jugando con varios cadetes como titulares desde el inicio de temporada, además de otros que alternan con el primer equipo, y el grupo está compitiendo», revisa el técnico.

De cara al segundo tramo liguero, el preparador mahonés señala que «la segunda vuelta será mejor, repitiendo lo logrado en la primera se logra la permanencia, pero estoy convencido que haremos más puntos, jugando como lo hemos venido haciendo no vamos a sufrir pero en esta categoría no hay que descuidarse» afirma Bahamonde, que ve a sus futbolistas «convencidos del trabajo que hacen y que nuestra forma de jugar nos ha hecho ser competitivos».

Alaior

En su primera temporada en la categoría balear, el Alaior está sufriendo para sobrevivir a una Liga exigente. Con diez puntos en su casillero, el conjunto albinegro se encuentra a cinco de la teórica salvación o a nueve, siempre hablando de un posible descenso del Villacarlos.

Con la entrada en el banquillo de Jesús Carretero relevando a Felipe Gornés, el equipo sumó sus dos primeros triunfos para engancharse en cierto modo al torneo aunque no encontró continuidad en las tres jornadas posteriores.

Le han bastado pocas semanas al técnico ciutadellenc para comprobar la dureza de una Liga en la que aprecia «mucha igualdad», mostrando su satisfacción por el equipo que «ha competido muy bien en cuatro partidos con la salvedad de Portmany donde no estuvimos bien en la segunda parte».

Tiene claro Carretero que «cada partido nuestro debe suponer 90 minutos de máxima concentración y lucha, no vamos sobrados en ningún aspecto y tenemos que mantener la intensidad para estar a tope e intentar alcanzar la salvación».

El objetivo es «sacar el máximo de puntos en Los Pinos y en los campos más propicios ‘rascar’ algo para hacer buenos los resultados de casa» señala el preparador, que tiene muy claro que no tolerará «que el equipo se deje ir si no acompañan los resultados, hay que pelear hasta el final, es una Liga muy difícil y más en nuestra situación pero no debemos bajar los brazos».

Cinco puntos separan al Alaior del San Francisco aunque la reseñada marcha del Villacarlos obliga a un esfuerzo supremo a los de abajo. Al respecto, Jesús Carretero señala que «es un inconveniente más, ojalá se salve, al igual que nosotros y el Menorca, porque sería una lástima para Es Castell y Menorca en general. Es un espejo para infantiles, cadetes o juveniles de primer año tener un equipo en División de Honor».

Concluye Jesús Carretero afirmando que «si el objetivo no se consigue, espero que los jugadores hayan disfrutado de la categoría y que les sirva de experiencia». «Estoy agradecido al Alaior por haberme dado esta oportunidad, encantado con el trabajo con el cuerpo técnico y los chicos además de la afición que nos ayuda y espero que siga haciéndolo porque todo suma», termina el técnico del equipo albinegro.