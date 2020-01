Mercadal y Alaior se disputan el liderato

La Liga Regional retoma su recorrido con un duelo por todo lo alto, el que protagonizarán este sábado el Mercadal y el Alaior, con el liderato en juego.

Con pleno de victorias acuden rojiblancos y albinegros a una cita que, además, reedita la pasada semifinal de Copa que se llevó el cuadro de Sant Martí por 3-1 y que en nada se parecerá al choque de esta tarde. Mercadal y Alaior, con el permiso del Sant Lluís que se ha colado entre los mejores, se están mostrando como los equipos más fuertes de una competición en la que el resto de favoritos -Unión, Sporting y Migjorn- están lejos de los registros de los colectivos de Pere Vadell y Pedro Palliser.

Partido importante que mide a dos rivales con números parejos tanto en defensa como en ataque. El Mercadal se está mostrando muy sólido y apenas realiza concesiones; Pozo ha puesto el candado a su portería y acumula 353 minutos sin recibir un gol. El Alaior, que sufrió en el partido inicial frente al Atlètic Ciutadella, ha vencido con autoridad sus siguientes compromisos y llega con la moral intacta.

En el resto de la jornada, choque de rivalidad en San Carlos entre la Unión y el Menorca donde el equipo de Juan Romero buscará su segunda victoria para no perder la estela de los primeros clasificados. En Ciutadella, el Sami recibe al Sporting de Mahón, dos conjuntos que todavía no han estrenado el casillero de triunfos en un partido que obliga a vencer a los de Miquel Capó para no verse más distanciados de la zona alta.

De igual manera, el Ferreries buscará su primera victoria a costa de un Atlètic que ha mejorado notablemente en relación a la Copa. Queda para este domingo la cita que enfrentará al Migjorn -tercer conjunto que tampoco conoce las mieles del triunfo- frente al Penya Ciutadella. El próximo miércoles, Ferre y Penya juegan su partido pendiente.