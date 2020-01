El Alaior quiere seguir en la carrera por la Liga

La octava jornada de la Liga Regional que tiene en el Mercadal a su gran dominador, está focalizada en tres partidos con protagonismo para los primeros clasificados. Sant Lluís y Alaior, los perseguidores del colectivo de Sant Martí, afrontan duelos complicados que calibrarán sus opciones de seguir, ahora mismo, en la carrera por el título

El líder regresa a su domicilio tras encadenar su sexta victoria consecutiva (0-3 sobre el Menorca) e intentar mantener el pleno frente a un Penya Ciutadella que vendió cara su derrota frente a la Unión (3-4). La experiencia del grupo de Pere Vadell medirá la respuesta de un conjunto joven que apuesta por la buena circulación del balón y el fútbol asociativo para hacer daño al contrario aunque su estilo solo le haya reportado un triunfo.

En Bintaufa, el Alaior pasará por otra prueba de fuego visitando a un Sporting de Mahón que está alejado de la pelea por la Liga y que no conoce la victoria. Los de Miquel Capó buscarán sus primeros tres puntos de una tacada para no verse relegados al papel de jueces de una competición a la que aún quieren agarrarse. Choque importante también para el equipo de Pedro Palliser que tiene dos encuentros pendientes frente a la Unión, el próximo miércoles, y con el Sami el día 5 de febrero que querrá sacar adelante para no verse algo distanciado y es que los albinegros todavía no han descansado.

Con media hora de antelación se iniciarán los dos restantes duelos de la jornada sabatina. En San Carlos, la Unión recibe al Atlètic Ciutadella en un choque, sobre el papel, de color local. Los de Juan Romero, que no acaban de arrancar en campo propio, vienen de sumar su segunda victoria mientras los bermellones eran derrotados por el Migjorn.

Sami y Menorca dilucidarán una cita nivelada y en la que el cuadro de Raül Capó quiere estrenar el casillero de éxitos, en tanto que los azulgranas, que vieron quebrada su línea de tres jornadas en positivo, intentarán sumar para seguir en zona alta.

Revelación

Queda para este domingo el encuentro entre el Migjorn y el Sant Lluís, el equipo revelación, y al que ambos llegan en buena dinámica. Los de Joan Barber, que están asomando la cabeza gracias a los siete puntos conseguidos en sus tres últimas apariciones, se encontrarán con la escuadra de Víctor Pérez que llegará crecido al duelo tras enlazar cuatro victorias seguidas que le han permitido alcanzar el segundo puesto.