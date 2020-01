El Migjorn salva un punto en el tramo final

CD MIGJORN 2

CCE SANT LLUÍS 2

El CCE Sant Lluís desaprovechó una gran ocasión de haber sumado un triunfo para seguir como segundo en la clasificación. Los hombres de Víctor Pérez gobernaban por 0-2 en el marcador a falta diez minutos para la conclusión y vieron como el cuadro de Joan Barber igualó el choque. En los instantes finales el Migjorn tuvo la remontada a su alcance.

En la primera parte hubo pocas aproximaciones claras de ambos conjuntos. El conjunto verdiblanco fue el que puso más empeño en labores ofensivas pero sin crear ocasiones claras ante la meta defendida por Llorenç. Finalizó la primera parte con el resultado inicial.

En el segundo tiempo, la primera aproximación con peligro fue protagonizada por el Migjorn que no supo concretar. El Sant Lluís, en su primera llegada clara al portal de Rai, no falló. Un error de la zaga verdiblanca fue aprovechado por Toni para establecer el 0-1. El conjunto de Joan Barber se fue arriba y de nuevo en otro desajuste defensivo, el delantero visitante Peñato no perdonó anotando el 0-2. Los últimos diez minutos del encuentro fueron de claro color local y fruto de ello Kevin redujo distancias. El Migjorn siguió empujando y en el minuto 87, Albert logró las tablas. El conjunto verdiblanco no se conformó con el empate, y continuó insistiendo. En el tiempo de prolongación los locales estuvieron cerca de voltear el marcador.