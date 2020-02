El Atlètic Villacarlos, superado de nuevo (3-0)

CF DAMM 3

AT VILLACARLOS 0

La Damm se impuso con facilidad ante el dócil Villacarlos, que vio cómo volvía a ser superado por el rival a pesar de aguantar varios minutos con igualdad. Por mucho que aguanten las posiciones defensivas, una vez pasan al ataque les cuesta tapar los espacios que generan. Momentos en los que el rival aprovecha para presionar y encontrar las oportunidades. Pasa cada semana, y les pasó ante la Damm. El partido empezó bien para los de Lluís Vidal, jugando atrás y resguardados pero bloqueando el juego de la Damm. A pesar de eso, el dominio fue total del club local y los menorquines a duras penas tocaron el balón. Le costó mucho al conjunto de Luis García poder anotar el primero, pero llegó pasada la media hora con el tanto de Peña. Gol que abrió la lata de los treinta minutos de oro de la Damm. A pocos minutos de finalizar la primera mitad, José aumentó la ventaja de los barceloneses para irse al descanso con un 2-0 en el electrónico. Y sentenció al poco de reemprender la segunda en una media hora en la que hizo todo lo que no logró hacer en el resto de partido.

En la reanudación, Luis García hizo un par de cambios en el once para mejorar los aspectos ofensivos que no terminaban de gustarle y darle minutos a jugadores con menos oportunidades. Uno de ellos ha sido Suaibo, que se ha encontrado con el gol cuando no llevaba ni diez minutos en el campo. A partir de entonces, la Damm ha bajado revoluciones y el partido se ha igualado. A pesar del resultado, el Villacarlos seguía tratando de corregir sus errores y luchar por meter, al menos, un gol que maquillara el encuentro.

Una lástima el resultado, puesto que el Villacarlos tiene buen fútbol con el balón en los pies. Pero poco les dura ante la necesidad de bloquear los accesos a su portería. Buen partido defensivo, a pesar de que tres errores puntuales facilitaron los tantos locales.