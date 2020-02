El CD Menorca ultima los fastos de su centenario

El CD Menorca conmemora durante el presente 2020 sus primeros cien años de existencia. El club mahonés, alumbrado el 1 de marzo de 1920, lleva algunas semanas perfilando los fastos de una celebración que de modo oficial arranca en breves días, el próximo 1-M, y según explica el director deportivo y persona crucial dentro de la estructura de la entidad, Marcial Pérez, desde el Estadi Maonès se desea que estos no se limiten a evocar el pasado más lejano y exuberante del, junto a la UD Mahón, club más laureado en la historia del fútbol local, sino que repercutan como una auténtica revisión de toda la cronología del menorquinismo.

«Son cien años, y eso da para mucho, para momentos buenos y otros no tan buenos», recalca en ese sentido Marcial, que en cualquier caso, sin sucumbir a la auto complacencia pero a la vez con orgullo, subraya una máxima que no admite réplica; «somos el primer club de la Isla en ser centenario». Y no solo en términos futbolísticos, sino que la afirmación abarca cualquier disciplina deportiva local.