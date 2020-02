Victoria y licencia ya para soñar del Villacarlos (3-2)

AT VILLACARLOS 3

EUROPA 2

Como si de una prueba de fondo se tratara, el Atlético Villacarlos está demostrando sus cualidades de atleta preparado para combatir el sufrimiento en su perseverancia por alcanzar la meta y ser inmune a los golpes que le propone una y otra vez el duro recorrido. El partido de ayer fue un claro ejemplo. Frente a un Europa sólido, con sello y personalidad propia, el colectivo de Lluís Vidal no dejó que un gol al filo del descanso le influyera y volteó el marcador en un segundo tiempo vibrante sabiendo padecer al final por el empuje de los escapulados que buscaron la igualada. Samu, que sostuvo con sus intervenciones al equipo en momentos claves, la modificación en el sistema de juego y los cambios introducidos, fueron determinantes para lograr un triunfo vital en la carrera por la salvación.

El conjunto de Gonzalo Riutort fue mejor en una primera mitad con mucho ritmo donde sus rápidas transiciones defensa ataque tras recuperación fueron muy peligrosas para el once menorquín que en el inicio avisó en tiros de Andreu y Riverón. Superado el cuarto de hora, el cuadro graciense robó un balón en zona de salida y un centro atrás lo remató desde cerca Aarón salvando Samu el gol. La cita seguía vertiginosa y la réplica local llegó en un tiro de Llorente que puso en apuros a Mou para al minuto volver a intervenir Samu en un libre directo de Delcu (21’). Los barceloneses, replegados, presionando y acumulando efectivos tras recuperar el balón, volvieron a encontrar el camino despejado con una rápida acción conducida por Tarik que cedió a Turru que aguantó buscando el espacio para un disparo que sacó Samu con el pie (31´). Los de Vidal volvieron a asomarse en ataque desde la esquina con un cabezazo de Lluís que no encontró destino por poco. Cuando el descanso llamaba a los equipos, el Villacarlos concedió una falta lateral innecesaria que el envío de Hicham encontró la red tras superar a un mar de piernas que no acertaron a conectar con el esférico (0-1).

El mazazo no afectó a un Villacarlos que salió buscando el juego directo sobre Riverón y Marc Sintes mientras Álex y Andreu fustigaban por los costados. Una recuperación de Enrique derivó en una notable acción entre el zaguero y Marc Sintes que éste culminó con el empate. Creció el grupo de Es Castell que le dio la vuelta a la cita tras un penalti cometido por Batalla sobre Riverón quien le había ganado la posición e iba a fusilar a Mou. El meta desvió el lanzamiento del propio Riverón aunque el ariete recogió el rechace para marcar. El Villacarlos tuvo el balón -Agustín contribuyó a ello- y buscó el tercero que dispuso Álex aunque Tarik rozó el 2-2 en un tiro al travesaño. En otro envío directo, tocó Álex y Andreu fusiló el tercero, parecía encaminado y más tras una contra salvada por la defensa pero el Europa no se rindió y puso el miedo tras un penalti que anotó Gonpi y otra gran ocasión salvada por Samu. Al final, la presión de unos por ganar y otros por empatar derivó en una pequeña tangana sin incidentes.