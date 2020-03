El Villacarlos cae contra el Mallorca (3-1)

MALLORCA 3 AT. VILLACARLOS 1

El derbi interinsular no le sentó bien al Atlético Villacarlos que sumó una nueva derrota en un buen partido del conjunto de Lluís Vidal que al final no tuvo la pegada que sacó a relucir el equipo de Carlos Muñoz. No era asequible el desplazamiento a Mallorca ante un equipo de la zona alta que pese a tener los deberes hechos no se relajó e hizo un partido muy serio que no dio opciones a los menorquines, que solo al final pudieron recortar el resultado en el tramo final.

Empezó el partido con un ritmo muy alto por parte del Mallorca, que desde el principio acorraló al Villacarlos en su área. Y a los cinco minutos ya tuvo que intervenir con acierto Samu para detener un remate de Gálvez. Poco después, el propio Gálvez concluye una jugada individual con centro al interior del área donde no había ningún jugador para el remate. Llabrés era quien poco después hacía lucirse también a Samu Carrasco en lo que era un completo asedio de los mallorquines.

Con el paso de los minutos se rehizo el colectivo menorquín ajustando su defensa y jugando con mucha disciplina para no dejar tantos espacios a los locales. Se equilibró el encuentro pero el Mallorca era el que seguía coleccionando ocasiones, esta vez con un remate de Hermelo que salió junto al palo izquierdo de la portería visitante.

Se estaba gestando el gol del Mallorca y en la siguiente oportunidad no perdonó. Esta vez el remate de Martín sorprendió al guardameta y supuso la ventaja para los bermellones. No se descompuso el equipo menorquín a pesar del gol y jugaría sus mejores minutos de este primer período creando sus primeras ocasiones, la primera un remate de Andreu que se fue por encima del marco de Bernat. Después entre Albert y Pau Oliver crearon otra oportunidad con remate de este último que saldría desviada y más tarde fue Riverón quien puso a prueba a Bernat con un remate blando. El Atlético Villacarlos buscaba la igualada pero no conseguía amenazar lo suficiente como para marcar. Al equipo de Vidal, que reclamó a poco para el descanso una pena máxima, le había faltado pólvora para completar su buen desempeño en tareas defensivas.

Mazazo

Tras el paso por vestuarios, la reanudación no pudo darse peor para la escuadra menorquina que encajaba el segundo gol en la primera llegada de los mallorquines, con un zapatazo de Javier Llabrés que hizo inútil la estirada de Samu. El gol fue un duro golpe que sin embargo tampoco noqueó a los visitantes que siguió trabajando con entusiasmo por revertir la situación. Sin embargo, el Mallorca haría el 3-0 por mediación de Óscar y enterraría definitivamente las ilusiones de los amarillos. Con todo, el equipo de Lluís Vidal siguió buscando el gol que conseguiría tras un penalti cometido sobre Marc Sintes que transformó el mismo y que sólo serviría para maquillar el resultado.