El Alaior se sitúa segundo al ganar en Ferreries (1-3)

CE FERRERIES 1

CE ALAIOR 3

El CE Alaior se impuso al Ferreries por 1-3 en un encuentro donde los fallos defensivos de los azulgranas fueron claves para el resultado final. Los hombres de Pedro Palliser, con esta victoria, se sitúan segundos en la tabla con dos puntos más que el Sant Lluís.

El conjunto albinegro a la media de hora de juego ya tenía el duelo casi en el bolsillo. Un autogol del defensa azulgrana Jesús significó el 0-1. De nuevo otro desajuste defensivo azulgrana, habilitó a Loren que estableció el 0-2. Con este resultado se llegó al descanso. En la segunda parte, el cuadro de Iván Mercadal intentó reducir la diferencia en el marcador pero no lo consiguió hasta el minuto 83. Álex Hidalgo desde los once metros no perdonó, situando el 1-2. Restaba poco tiempo para la conclusión del encuentro, y el Ferreries no encontró el camino para empatar. Ricky sentenció con un golazo desde la medular.

CD MIGJORN 1

SPORTING MAHÓN 2

El Sporting firmó su tercera victoria liguera tras vencer al Migjorn en un partido muy equilibrado y sin excesivas ocasiones de gol por bando que le permite escalar posiciones.

El conjunto azulado tiró de efectividad y acierto, el que no ha tenido en otros encuentros, para derrotar al cuadro de Joan Barber que en la segunda parte apretó en busca de un gol para meterse en el duelo. El choque fue de ida y vuelta en el primer tiempo que el equipo sportinguista decantó a poco para el descanso con el gol de Fortuny que superó en un mano a mano a Noel. A poco de la reanudación, los visitantes aprovecharon un error defensivo para firmar el 0-2. A partir de aquí, el Migjorn tuvo el balón mientras el Sporting retrocedió líneas trabajando más en tareas de contención. Los blanquiverdes no encontraron el camino, más que en disparos desde fuera del área, para inquietar a Éric. Con la expulsión de Fortuny, el Sporting se fue más atrás para defender la renta mientras el gol de los locales llegaba tarde.