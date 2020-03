Menorca se une ante la dura burocracia de la FIFA

El Dosa CF ha realizado un comunicado denunciando las trabas burocráticas que se encuentran todos los clubs en Menorca a la hora de incorporar a niños y niñas extranjeros en el fútbol base. El club saliente de Calós tiene en este momento hasta seis jugadores a los que no se les permite tramitar su ficha para poder disputar encuentro oficiales y, por ahora, solo pueden ejercitarse en las sesiones preparatorias del Municipal de la UE Sami. En toda la Isla la cifra de perjudicados alcanza a un total de 28 futbolistas de los diferentes clubes de fútbol de Menorca y desde la entidad que preside Marga Moll, junto al resto de presidentes, han firmado un escrito remitido a la Federació Balerar y a la Junta Insular de Fútbol de Menorca, para que se puedan simplificar los trámites y estos niños puedan disfrutar de su deporte favorito sin ningún problema.

En dicha nota de prensa del Dosa CF, que ha tomado la iniciativa en este asunto de ámbito internacional, alegan que cuando un niño se presenta a cualquier campo de fútbol para apuntarse, «la primera traba con la que se encuentran es que no cuentan con el Documento Nacional de Identidad». La nota prosigue indicando que de este momento se inicia «una odisea de papeleo y burocracia que no siempre tiene el final feliz deseado, lo que no es solo un problema para todos los clubes amateurs de Menorca sino también de toda España», lamentan.