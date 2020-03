Pepe Reina, sobre el confinamiento: «Los que tienen cojones son los que viven en un piso con tres niños»

Pepe Reina, portero del Aston Villa inglés, ha confirmado en declaraciones a El Partidazo de COPE que ha tenido síntomas de padecer el coronavirus. «Esta semana me ha tocado pasar el ‘bicho’. He tenido tos seca, fiebre y dificultad para respirar, pero ahora ya me encuentro fenomenal», ha dicho el futbolista.

El guardameta es padre de cinco hijos, ha explicado que su mujer también ha presentado síntomas pero que los pequeños están todos bien. El campeón del mundo y dos veces campeón de Europa con la selección española vive aislado en su casa desde hace dos semanas, desde donde ha hecho un llamamiento para que toda la población respete las normas del estado de alarma.

Pepe Reina no escondió que en su familia son «unos privilegiados», ya que «para mí es muy fácil estar confinado, los que tienen cojones son los que viven en un piso de 70 metros cuadrados con tres niños; esos también son héroes».

En cuanto a la suspensión del fútbol ha asegurado que «pasa a un segundo plano» y lo importante ahora es ganar la batalla al virus.