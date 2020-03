Las tres vías de la UEFA

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, explicó este sábado que tienen tres planes sobre la mesa para trabajar en la vuelta de las competiciones, en medio de un «momento dramático» por la pandemia del coronavirus en el que lo «más importante es la salud», y reconoció que hay riesgo de no poder acabar la temporada.

«El cierre del fútbol simboliza lo que está pasando en toda Europa por el aislamiento de la pandemia. En este momento dramático lo más importante es la salud», valoró en una entrevista publicada este sábado en el diario italiano La Repubblica.



El dirigente esloveno dejó claro que en esta crisis sanitaria nadie puede poner fechas, pero la UEFA no deja de trabajar con las ligas. «Sacrificar la Eurocopa ha demostrado que cualquier emergencia la hacemos nuestra y que cualquier club es nuestro club», afirmó.



«Nadie sabe cuándo acabará la pandemia. Tenemos un plan A, B y C. Estamos en contacto con las ligas, los clubes. Hay un grupo de trabajo, pero tenemos que esperar como cualquier otro sector», añadió, antes de explicar esas opciones.

Alternativas



«Retomar la competiciones a mitad de mayo, en junio o al final de junio. Si no lo conseguimos probablemente la temporada se perderá. Existe también la opción de acabar esta temporada al principio de la siguiente que empezaría un poco más tarde. Veremos la mejor solución entre los clubes y las ligas. Sin saber cuándo acabará la pandemia no podemos tener un plan definitivo», explicó.



Ceferin apuntó además que el fútbol europeo va de la mano en la planificación de calendarios y se refirió al tema de los contratos de los jugadores si la temporada se alarga al verano. «Si los clubes empiezan a jugar nosotros también podemos acabar los torneos porque se pueden aprovechar las mismas fechas», dijo.



«Sobre los contratos entre jugadores y clubes no tenemos jurisdicción. Si la temporada se retoma habría un compromiso para que los contratos acaben más tarde y un periodo más flexible de fichajes. Si no se puede jugar un mes luego habrá que alargar el mercado seguramente», añadió. «No es momento de egoísmo», apostilló sobre el tema de los sueldos y los ERTE.



El presidente de la UEFA insistió en el momento «terrible» que vive el mundo. «Nada volverá a ser lo mismo. Espero que el fútbol lleve energía y esperanza al mundo. Cuando veamos que se juega de nuevo volveremos a sentir que la gente vive, espero que nadie olvide lo que ha pasado, es una lección», dijo.



Además, Ceferin, que confió en que la Euro se juegue en junio en 2021 y que los clubes adapten su temporada, no pudo asegurar que los partidos vuelvan con público. «Me resulta difícil imaginar todos los partidos a puerta cerrada, pero ahora mismo no sabemos si se va a reanudar con o sin público. Si no hubiese otra alternativa es mejor terminar todos los campeonatos, pero no me imagino la final de la Champions a puerta cerrada», dijo.



El jefe del organismo que rige el fútbol continental se refirió a las críticas por celebrarse el Atalanta-Valencia. «Es una crítica estúpida, nadie sabía que la Lombardía fuese centro de la epidemia. Cómo íbamos a decir nosotros que no se jugaba, para eso estaban las autoridades locales», apuntó.