Paco Salord dejará en junio la presidencia del Mercadal

Paco Salord dará por finalizado su segundo mandato como presidente del CE Mercadal, que se ha prolongado durante las últimas dos temporadas, el próximo mes de junio. O cuanto menos ese es su firme deseo, según confirma el propio dirigente a este diario desde su confinamiento hogareño en la localidad centro insular, además de desvelar que la junta directiva de la entidad de Sant Martí, sustancialmente al tanto de sus intenciones, ya trabaja en la búsqueda de un relevo.

Asimismo, Salord, un rostro insobornablemente vinculado a la densa cronología del conjunto rojiblanco –además de jugador, desempeñó la práctica totalidad de cargos que se pueden ocupar en la estructura de un club, inclusive un primer sexenio en la presidencia, previo al ciclo que ahora agota–, revisa el actual estado del fútbol local, al igual que la sociedad, totalmente paralizado a causa del estado de alarma motivado por la covid-19 y sumido en la máxima incertidumbre.

«La vida nos ha cambiado en un mes, parece mentira», sugiere con tristeza Salord, que ahora mismo piensa «poco» en fútbol y sí en que «todo se solucione cuanto antes; la salud es lo primero», abunda en ese sentido el presidente del Mercadal.

Concerniente a su marcha, que salvo imprevisto será definitiva dentro de un par de meses, Salord evoca a que su segunda incursión en la presidencia devino propiciada «por que la directiva en esos momentos no encontraba a nadie para el cargo –verano de 2016– y también para intentar solucionar la situación económica, complicada en esos momentos». Igualmente, por su «amor al club», añade. Un compromiso que sin embargo, desde el momento en que se materializó, lo hizo con fecha de caducidad.

«Ya dije a los directivos que mi idea era hacer un par de años, no cuatro; hemos liquidado la deuda, lo que era un tema delicado pues un club como el Mercadal no puede deber dinero, estamos al día con todo el mundo y tenemos un equipo con ‘cara y ojos’ que ha conseguido buenos resultados esta temporada, aunque no haya terminado como esperábamos, en el campo, pero creo que por mi parte es el momento de dejarlo y de que busquen a alguien para remplazarme», abunda Salord sobre su futuro inmediato y el de la sociedad rojiblanca.

Una marcha que en ningún caso será absoluta. «Seguiré yendo al campo y echaré una mano siempre que el Mercadal lo necesite, siento gran estima por el club, pero ya tengo una edad y sufro mucho pues quiero que todo funcione... y en la vida todo son ciclos y el mío como presidente termina ahora, siempre que encuentren una alternativa, que seguro que la directiva la encuentra», detalla el dirigente –del rostro que le remplace, indicar que la opción de que provenga del actual equipo directivo rojiblanco para nada es descartable.