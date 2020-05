Jon Baren, el nuevo rockero

Futbolista por fuera, rockero por dentro. Rock y deporte tienen una relación estrecha, con canciones que son himnos de clubes y jugadores que no ocultan su pasión por los solos de guitarra; como Joan Barber (Jon Baren), exfutbolista, entre otros, del extinto Sporting Mahonés de Segunda B y actual técnico del CD Migjorn, que acaba de anunciar su primer álbum, ‘Maktub’, un trabajo de pop rock con ocho canciones, escritas por él mismo; tres en menorquín y cinco en castellano. Barber lo presenta en «Es Diari», donde tantas páginas ha llenado en el plano futbolístico.

«’Maktub’ es una palabra árabe que nos dice que es el destino el que fija y marca ciertas conexiones con nuestra vida, conocida por el escritor Paulo Coelho, que tiene un libro llamado así y también la utiliza en su libro 'El Alquimista'», señala Barber. El álbum nace ahora, «por pura casualidad. Hace un año que grabamos junto con un amigo músico-productor, en ratos libres. Me gusta escribir cuando tengo algo dentro que sacar y unas veces las palabras me salen mejor en castellano y otras en mi lengua», sonríe, sobre un trabajo en el que están las canciones ‘Enmig de la mar’, ‘Entre el bien y el mal’, ‘Jeireddín’, ‘Sahara libre’, ‘Sencillo’, ‘Tot és blau’, ‘Va per tu’ y ‘Vuelvo a estar jodido’. «No es un álbum acústico con solo voz y guitarra, se han grabado varias guitarras, bajo, batería, voces y muchos más sonidos».

Barber– o Baren–, asegura que el disco no tiene nada que ver con la covid-19. «Justo antes se terminó de grabar y solo quedaba el diseño de la portada y enviarlo a las plataformas digitales», matiza el entrenador del Migjorn, ahora rockero. «Se ha terminado y salido ahora por casualidades de la vida y me alegro, ya que pasando tanto tiempo en casa a lo mejor a alguien le ha hecho pasar un rato». Lo mejor del disco, sin duda, «haberlo podido compartir con amigos. No sonaría como suena si no hubiese sido por Tony Olmedo, productor, arreglista y creo que de los mejores músicos de la Isla». También colabora en dos canciones Pedro Sánchez, «otro gran músico que tenemos la suerte de tener aquí», analiza, junto al diseño de la portada, «para mí increíble, de Adrián Pons. E importante la ayuda de un amigo informático, Víctor de Haro», sonríe. «A veces nace primero el texto y otras una melodía dentro de mí y pienso en qué me gustaría contar. Me ayuda mucho, lo hago desde hace mucho y escribo sobre cosas vividas: viajes, experiencias, deseos, frustraciones, sentimientos y sobre Menorca». ‘Enmig de la mar’ habla de la Isla ya que tras años y en varias etapas viviendo fuera me he dado cuenta de que he sido como un navegante y ella el puerto en amarrar». Y es que la música ha formado parte suya toda la vida. «Desde pequeño iba a solfeo y a clases de guitarra eléctrica con Rafael Febrer ‘Goofy’, crack al que admiro mucho. Luego la dejé de lado porque sólo pensaba en fútbol, hasta estudiar magisterio de primaria con la especialidad de música; pasaba mucho tiempo en el fútbol y quería compensarlo con mi otra gran pasión». En su última etapa en Barcelona, empezó a tocar en algún bar en modo acústico «y fue donde noté que necesitaba de las dos cosas para ser feliz». ¿Concierto a la vista? «Ni idea, de momento no tengo una banda montada para tocar en directo aunque me encantaría. Mientras, algún ‘conciertillo’ acústico a modo de amigos seguro que cae».

Un Barber que se considera «un aprendiz en todo. Intento cada día aprender y mejorar, tanto en la faceta de entrenador como de músico. Es verdad que he vivido muchas más experiencias en el contexto del fútbol y me siento más tranquilo en un campo que en un escenario pero creo que la vida consiste en ir superando miedos e intentar hacer lo que te apasione». Así que tocará ir haciendo pasos para mejorar tanto en el fútbol como en la música. «Por supuesto que creo que hay relación música-fútbol; ambos contextos se basan en encontrar un equilibrio y una estructura, arriesgar en lo que crees, vivirlo con pasión, saber trabajar en equipo y compartirlo con los demás».

Futuro incierto y el Mercadal

Música aparte, Barber no cree que antes de verano vuelva el fútbol a Los Nogales. «La temporada terminaba este fin de semana y para poder volver a competir regularmente necesitaríamos un tiempo de preparación que veo muy complicado. Lo más normal sería asegurarnos de poder empezar en verano la pretemporada al 100% y sin riesgos para la salud de todos», expresa. El verdiblanco se moja también con la Regional y el líder, CE Mercadal. «Merece la oportunidad de luchar por el ascenso a Tercera. Ha demostrado ser superior a todos y el buen trabajo de técnicos y jugadores ha llevado a tener una diferencia respecto al segundo que sería muy difícil perder con las jornadas restantes». El problema, «cómo hacer posible el Play off de ascenso ya que tampoco sería lógico el ascenso directo, por lo que conllevaría de cara a otros equipos y ligas que pueden estar en disposición de subir o bajar», zanja, deseando «toda la suerte al Mercadal para que logre su reto».