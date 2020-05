Guiem Martí se ve «preparado» y «motivado» si toca ganarse la Tercera

Uno de los pesos pesados del vestuario mercadalenc, el veterano delantero, Guiem Martí, se mueve entre dos aguas a la hora de valorar la decisión de Palma de intentar jugar la Fase de Ascenso. «Me parece bien y mal. Mal porque ante esta situación nos ponen en peligro a nosotros y a nuestros familiares y bien porque creo que es lo más justo, que te puedas ganar el ascenso. Más que esperar esta resolución, no me esperaba que llegara tan tarde», exclamaba este jueves el ariete.

Guiem Martí, que como el resto de sus compañeros del Mercadal ha ido siguiendo las indicaciones de trabajo del preparador físico, opina que el equipo «está preparado y dará la talla, no tengo duda alguna». Eso sí, advierte el rojiblanco, «hemos estado mucho tiempo parados y no sé ni cuando nos dejarán entrenar ni con qué condiciones lo podremos hacer», reflexiona en voz alta e, individualmente, viéndose con ganas. «Uno siempre está motivado para jugar unas fases de ascenso».

Finalmente, ante un escenario de no jugarse la Fase, no sabe Guiem qué ocurrirá y si como campeones de la Isla subirán directo. «No se hará nunca a gusto de todos y encontrar la solución correcta es muy complicado. Tampoco entiendo que el primero de Mallorca suba directo», asevera Guiem. «Me gustaría ver si realmente tienen más nivel que nosotros, lo desconozco, pero es un privilegio que se les da y lo cierto es que sería una pena que no nos dieran ninguna opción de subir con la buena temporada que hemos hecho».