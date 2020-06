Joan Melià, nuevo técnico del Atlético Villacarlos

Joan Melià reemplazará a Lluís Vidal como entrenador del primer equipo juvenil del Atlético Villacarlos, que en la próxima temporada 2020/21 cumplirá un bienio en División de Honor, según confirman desde el entorno del club de Es Castell, acuerdo que se hará público este lunes.

El técnico de Ferreries, que durante el curso 2020, finalizado de forma precipitada a causa de la crisis sanitaria generada por el coronavirus, ha dirigido al conjunto femenino del Sporting de Mahón –con el que se ha embolsado el título de campeón de la Liga Femenina Autonómica, según resolvió la Federació Balear tras detenerse la competición el pasado mes de marzo–, posee experiencia a nivel de categorías de formación a raíz de su paso por las factorías de Ferreries y UD Mahón –a cuyos primeros equipos también dirigió en el contexto insular de regional. A inicios de esta semana, el propio Melià, una vez alcanzó el acuerdo con el Villacarlos, comunicó a las jugadoras del equipo de Bintaufa su decisión de no continuar para emprender el reto de entrenar en la máxima división sub 19 del país. Si bien en principio el planteamiento del club que preside Joan Quevedo (quien será reelegido en el cargo durante este mes de junio) era el de renovar a Vidal, la indecisión del técnico en relación a la próxima temporada –todavía no ha decidido si entrenará–, y la necesidad del Villacarlos de empezar a bosquejar la futura campaña, han desembocado en la ruptura del vínculo, con impacto sobre el resto del cuerpo técnico –ni Julián Calzada, ni Martín Sintes, como tampoco el preparador físico, Tolo Rosselló, seguirán en Es Castell, a decisión de estos.

Futura plantilla

El Villacarlos, que entre fin de ciclo y migraciones por estudios apenas podrá conservar a cuatro jugadores del bloque del año anterior, ya ha empezado a buscar recursos en el mercado. Tres cesiones provenientes del Cide y otro par de la cantera del Mallorca, podrían cuajar como las primeras incorporaciones de la ‘era Melià’.

EL APUNTE