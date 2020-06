RCD Mallorca-FC Barcelona: Setién busca el equilibrio

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, admitió que su equipo debe mejorar la salida del balón, un aspecto que han trabajado las últimas semanas, y que espera que se note este sábado contra el Mallorca, cuando el líder de LaLiga reprenderá la competición en Son Moix.

«La salida del balón la tenemos que mejorar en algunos conceptos», manifestó en la rueda de prensa previa al partido Setién, quien desveló que al equipo técnico ha dedicado estos últimos días «mucho tiempo y muchas horas» a mejorar este aspecto.

De hecho, el preparado cántabro admitió que el parón a causa de la pandemia les ha venido bien para «reflexionar y analizar», y también para recuperar a Luis Suárez, que hace días que se entrena junto al resto de sus compañeros tras recuperarse de una operación de rodilla.

«¿Si Luis Suárez está para ser titular? Seguramente sí, aunque no para jugar todo el partido. Está cada vez mejor, pero después de cinco meses sin jugar es lógico que necesite unos cuantos partidos para recuperar su mejor versión», opinó sobre el delantero uruguayo.

Molestias

También le falta «un poco más de ritmo» que a sus compañeros, el defensa Samuel Umtiti, quien sufrió un problema muscular en el regreso a los entrenamientos. Pero no así Messi, quien según Setién, se encuentra «perfectamente» tras superar una contractura en el cuádriceps que le hizo ejercitarse unos días al margen del grupo.

En cualquier caso, Setién recordó que, en un torneo en el que se jugarán el título disputando once partidos en un mes, prevenir las lesiones será fundamental.

«Messi y todos estos jugadores que llevan tantos años jugando saben medirse, y seguro que, si asoma algún riesgo, serán los primeros en dosificarse. Yo voy a fiarme siempre de lo que me digan los futbolistas», comentó al respecto.

Sobre el hecho de que el Barça dispute las cuatro primeras jornadas antes que el Real Madrid, el técnico del conjunto azulgrana reconoció que «sin duda» prefiere «jugar antes» que el eterno rival, aunque se mostró escéptico sobre si poder hacer cinco cambios beneficiará a su equipo.

«Se trata de una situación nueva, así que todos los argumentos son válidos. Tendremos que ir viéndolo con el paso de los partidos», apuntó al respecto Setién, quien insistió en que «tener al mejor del mundo», en alusión a Messi, les da una pequeña ventaja para alzarse con el título.

El entrenador santanderino también se refirió a otros dos nombres propios: el del centrocampista Arthur Melo y el del defensa Nelson Semedo.

Sobre Arthur no aseguró su continuidad la próxima temporada, alegando que «las circunstancias actuales son diferentes a las habituales y afectarán al mercado» y, por otra parte, restó importancia al incidente de Semedo, quien el pasado lunes se saltó los protocolos sanitarios y de LaLiga sobre la desescalada del confinamiento asistiendo a una fiesta de cumpleaños en la que participaron más de quince personas. «Él (Semedo) está tremendamente preocupado. Fue un descuido, no era conscientemente de cual era la situación, es obvio que ha cometido un error y ya me ha pedido disculpas», comentó sobre el lateral portugués.

Take Kubo, el futbolista japonés del Mallorca, formado en el Barça, recordaba este viernes que el partido contra el conjunto azulgrana «hay que ganarlo como sea», por la necesidad que tiene el equipo bermellón de sumar los tres puntos para seguir peleando por la permanencia. «Hemos trabajado fuerte desde el parón y a ver si sacamos algo», explicaba el atacante nipón.