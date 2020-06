«Lamento que se nos achaque un fracaso de gestión deportiva»

Dolido y sorprendido. Son los términos que mejor definen el estado de ánimo del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Maó, Carlos Montes, a raíz de las diversas críticas y diatribas que sobre el Ayuntamiento proyectó, por medio de estas páginas 24 horas atrás, el presidente del Sporting de Mahón, Manolo Rojo.

El polémico dirigente del club de Bintaufa, que ha sido incapaz, en tiempos de auge del deporte femenino, de recabar apoyos para sostener la sección femenina –del mismo modo que hace año y medio retiró de la competición, en mitad de campaña, el equipo juvenil de Liga Nacional tras un bienio de ingente inversión para ascender– argumentó la falta de respaldo e interés del consistorio mahonés para con el club sportinguista como uno de los principales motivos que han instigado su decisión de fulminar a un conjunto que ha concedido a la entidad un impacto a nivel nacional como jamás, desde que en 2013 se promovió el cierre del Mahónes para alumbrar el ‘de Mahón’, ha conseguido el fútbol masculino.

Así, Montes no solo desmiente a Rojo sino que asegura que la cantidad de dinero que el consistorio ha inyectado al club blanquiazul asciende, solo durante 2019, a 32.000 euros, además de «lamentar, como regidor y como ayuntamiento» que Maó quede desprovisto de uno de sus grandes estandartes en deporte femenino, el cual, salvo giro copernicano, se alojará en el CCE Sant Lluís.

El concejal por Maó, desde cuya posición siempre ha tratado de «ayudar», aseguró ayer ser «el primer sorprendido» con la decisión de la actual directiva del Sporting de renunciar al fútbol femenino, de la que tuvo constancia a través de este diario, negando por extensión las manifestaciones de Rojo de que trató de contactar con el ayuntamiento.

«También el alcalde está sorprendido, nosotros no sabíamos nada, nadie del Sporting nos había explicado su situación, que tampoco tenían por qué, pero la verdad es que nos hemos enterado por el diario», se extiende Montes, que sí afirma que convocó al propio Rojo ayer por la mañana en el Ayuntamiento, quién acudió a la cita acompañado del director deportivo del club, José Villalonga –el presidente de ‘facto’ del Sporting de Mahón, según denunció en su momento Fernando Osuna, su predecesor en el cargo y hombre fundamental para que la entidad de Bintaufa todavía respire.

En ese sentido Montes, que se congratula de mantener un trato cordial y próximo con todas las entidades de Maó, citó al propio Osuna para evocar que «cuando él era presidente, la relación con el Sporting era muy fluida, hicimos cosas en conjunto, como el España-Italia sub 17, la Mecup en su campo... y lo cierto es que desde que Osuna no está nos hemos encontrado con otra organización, que no es tan cercana como a mí me gustaría, como la relación que mantengo con el resto de clubs, y la verdad es que estoy muy sorprendido con lo que hemos leído», abunda y reitera Montes, que a las palabras de Rojo de que el Sporting –que juega en un recinto de propiedad municipal– ha recibido cero euros de la tesorería consistorial replica que «solo en electricidad del año pasado el Ayuntamiento asumió una factura de 24.000 euros del campo de Bintaufa; y mientras que para Unión y Menorca la subvención nominativa es de 5.000 euros, al Sporting le damos 8.000, por que el mantenimiento de sus dos campos es más complicado».

«Además, tenemos previstas una serie de mejoras en el recinto de Bintaufa que la crisis sanitaria ha impedido poder desarrollar antes», sigue Montes, que lamenta, sobre todo, que «un fracaso de gestión deportiva se nos achaque a nosotros, al Ayuntamiento, que siempre ha apoyado el deporte femenino y el deporte base, y así se lo hemos transmitido al señor Rojo».

Por último, Montes refiere a que la cantidad que el ayuntamiento promueve para subvenciones nominativas que destina a todas las modalidades deportivas de la ciudad se eleva a «120.000 euros al año», partida inviable de incrementar actualmente, y que en ningún caso se contemplaría dejar desprovistas de ayuda a materias como «karate, judo, deportes náuticos o gimnasia rítmica».

«Nuestro apoyo al equipo femenino del Sporting siempre ha estado ahí, pero tenemos también grandes deportistas en otras disciplinas y nuestra intención sigue siendo llegar y ayudar a todas las modalidades», finaliza Carlos Montes.