Robert Pulido se va del Mercadal

Al centrocampista y capitán de 31 años, Robert Pulido, le quedan días ya de defender la camiseta del Club Esportiu Mercadal de la Regional Preferente. Este viernes el veterano jugador confirmó a este diario que una vez disputada la fase final balear clasificatoria para la Copa del Rey de esta semana entrante, dejará de pertenecer al Mercadal y, pese a que el jugador ni confirma ni desmiente, su más que posible nuevo destino para la temporada 2020-21 será el CD Migjorn, según pudo saber este diario.

Robert Pulido, uno de los buques insignia del primer equipo del Municipal de Sant Martí esta última década, habrá defendido hasta en nueve temporadas la zamarra rojiblanca, a donde llegó a Tercera División– de la mano del técnico canario Yeray Rodríguez–, procedente del CE Ferreries, también en categoría nacional. Un total de 248 encuentros defendiendo el escudo del Mercadal. «Y espero irme con los 250», exclamaba ayer, confiado en que ganen el miércoles en ‘semis’ de Copa del Rey al Sant Jordi– en Eivissa–, lo que les llevaría a jugar la final en casa con el campeón mallorquín, Cardassar. «Siento mucho no poder dejar al Mercadal en Tercera, que era mi sueño y reto este curso, pero ya comuniqué hace días al club que me iba», expresa Robert, aduciendo a un «cambio de aires y nuevos retos. Me voy eternamente agradecido al club y a mis compañeros, que hemos sido una gran familia», señala. ¿Porreres? «No era mejor que nosotros pero sí que quizás llegó a la fase en mejores condiciones», cierra.