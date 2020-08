José Enrich se va al Sami y jugará a las órdenes de Raúl Capó

Será sin duda uno de los fichajes más sonados del verano menorquín en la Regional Preferente. El veterano defensa central ciutadellenc, José Enrich, jugará esta próxima temporada 2020-21 con la UE Sami que prepara su ex compañero de equipo, Raúl Capó. Enrich, quien como ya anunció ayer este diario abandona el CE Mercadal tres temporadas después, vestirá por vez primera de verdiblanco, siendo uno de los fichajes de más peso en el panorama insular.

El ex jugador del Sporting Mahonés o Penya Ciutadella argumentaba ayer a este diario el por qué de su fichaje por el Sami, movimiento que llevaba días ‘en la calle’. «Me voy a la UE Sami porque a nivel personal y laboral se me hacía ya muy difícil ir a entrenar a Es Mercadal», reconocía ayer Enrich. Aparte, seguía el nuevo fichaje del club que preside Francesc Cavaller, «conozco a Raúl Capó desde que jugamos juntos en el Sporting y Penya y le tengo un gran aprecio. Bajo mi punto de vista, está haciendo un muy buen trabajo en el Sami».

Finalmente, Enrich tuvo palabras para la entidad de Sant Martí, sin ocultar estar «un poco decepcionado», por no regresar a Tercera. «Ya dije que a partido único en Mallorca y sin poder hacer amistosos era un poco trampa», exclamó. Sin embargo, «nosotros contra el Porreres no estuvimos nada bien y, pese a ello, pienso que el resultado no hizo justicia en relación a las ocasiones reales de gol», sentenciaba el nuevo samista.