Casillas confirma su retirada deportiva

El guardameta español Iker Casillas ha anunciado su retirada del fútbol, tras un año y dos meses sin jugar después de sufrir un ataque al corazón, cerrando a sus 39 años una carrera repleta de éxitos, un jugador convertido en leyenda del Real Madrid y de la selección española cuya carrera tuvo un broche con títulos en el Oporto.

«Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado. Gracias», escribió Casillas en sus redes sociales junto a una carta en la que anuncia el fin de su carrera como portero.

A base de éxitos, Casillas se convirtió en el mejor portero de la historia del fútbol español y un icono mundial. Referente de la 'generación de oro' de la selección española que conquistó dos Eurocopas y un Mundial después de haber firmado en las categorías inferiores un Mundial sub'20.

Líder del Real Madrid en el que se formó con el que ganó cinco Ligas, tres Ligas de Campeones, tres Mundiales de Clubes, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España y dos Supercopas de Europa en 725 partidos en las 16 temporadas que defendió al equipo de su corazón. Decidió cerrar su carrera en el Oporto, club con el que ha logrado dos Ligas, una Copa y una Supercopa.

«Hoy es uno de los días más importantes y, a la vez difíciles, de mi vida deportiva: ha llegado el momento de decir adiós», inicia Casillas una carta que publicó firmada y con los escudos de Real Madrid, selección española y Oporto.

«Mi recorrido en el mundo del fútbol empezó hace 30 años, ha sido un camino largo y, como todo camino, ha tenido momentos buenos y menos buenos, alegrías, pero también tristezas. En este momento de mi vida, y con perspectiva, puedo decir sin lugar a duda que ha merecido la pena».

«He tenido la gran suerte de poder dedicarme profesionalmente a lo que me apasiona, me llena y me hace feliz: el fútbol. Recuerdo cuando era un niño, y empezaba a jugar en los campos de tierra de mi pueblo, Navalacruz, en los campos de Móstoles o de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, para después llegar a jugar en los estadios más importantes del mundo, y entre ellos, especialmente, en los que he desarrollado mi carrera profesional, el Santiago Bernabéu y Do Dragao. Al echar la vista atrás me doy cuenta de lo afortunado que soy por todo lo conseguido y no me refiero solo a los títulos, si no a la parte humana. Hoy es un día difícil, pero no un día triste, me considero un afortunado por haber llegado hasta aquí, por como he llegado, por haber conseguido todo lo que he conseguido, por todo ello.... estoy feliz», escribe Iker.

En su escrito agradece Casillas a las personas que le han «acompañado en este viaje», comenzando por su familia, recordando «los sacrificios» que hicieron para «hacer realidad» sus deseos; a los clubes en los que ha jugado, el Real Madrid, agradecido porque le inculcaron «sus valores» y al Oporto por enseñarle «a ver las cosas desde otro ángulo».

Recuerda la figura de presidentes, compañeros de equipo sin los que «nunca habría conseguido nada», entrenadores y seleccionadores que le permitieron «alcanzar los mayores triunfos».

Agradeció el cariño y la exigencia de la afición «para conseguir la mejor versión» de si mismo, con un guiño a «rivales y sus aficionados por el respeto que siempre» le transmitieron. Sumados a sus amigos provoca que Casillas se sienta «en deuda con todos» los que han estado cerca suyo y que dice han sido «absolutamente vitales en toda esta aventura».

Cierra su carta Iker elogiando al fútbol. «Por permitirme formar parte de él, por ser un deporte maravilloso, por permitirme vivir una vida llena de pasión y emociones, por darme momentos de felicidad, por hacerme crecer como deportista y como persona, por darme la oportunidad de conocer y compartir momentos con tantas personas increíbles. En definitiva, gracias por dármelo todo».

Y deja claro que «no es un punto y final, el viaje no acaba aquí» y pronto anunciará nuevos proyectos. «Hoy dejo atrás esos tres palos que me vieron crecer como portero, los que en cada momento me colocaron en mi sitio y me obligaron a tener los pies en la tierra, esos tres palos a los que tanto debo y que seguro echaré de menos. Y allí también os dejaré a vosotros, mis fieles aliados, allí colgaré los guantes».