El ciutadellenc Manu Farrando firma por el histórico Córdoba

El defensa central de Ciutadella, Manu Farrando, que las dos últimas temporadas ha jugado en el filial del Celta de Vigo, se podría convertir este lunes mismo en nuevo jugador del histórico Córdoba CF de Segunda División B.

El propio futbolista de 25 años menorquín, con pasado también en el Atlètic Balears en Segunda B, confirmaba a Cordobadeporte las avanzadas conversaciones con la dirección deportiva blanquiverde al comentar que «estamos ultimando, conversando. Aún no firmé, pero se están acercando posturas. Yo he hablado con Juanito y hay interés, pero faltan cositas. Estamos cerca, la idea es firmar un año con opción a otro en caso de ascender», apostilló el insular en declaraciones a este periódico y cuando todo apunta a que hoy será presentado en el club andaluz, entidad que ha estado nueve años en Primera, la última, la 2014-15.

En declaraciones a Cordobadeporte, Manu Farrando, formado en el Penya Ciutadella, aseguraba que «un club tan grande como el Córdoba es lo que venía buscando», apostilló, tras despedirse del filial vigués, de donde pretendía dar un salto de calidad en su carrera. «Si se da un proyecto así, para mí es para sentirte feliz, porque es un club tan grande como para estar en una categoría mayor. El Córdoba está ahí por circunstancias y así me lo han transmitido, es para estar más arriba», aseveraba.

De hecho el menorquín comentó que «no hacía falta que me dijeran que el objetivo es el ascenso, me gusta esa presión, pero para mí más que eso es una motivación», subrayó. «Que el club te exija eso es bueno, ya que la entidad es muy grande, sé que ahora mismo es el de lo más importante de Segunda B». Un Manu que se ve «un jugador que trabaja mucho, que puedo aportar contundencia, juego aéreo y velocidad», en caso de jugar como lateral derecho, pero prefiero «que el verde me defina, a unos le gustará más y a otros menos», zanja.