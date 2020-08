Sergi Enrich y Rubén Martínez no son positivos en covid-19

Los servicios médicos de la SD Eibar recibían este jueves los resultados de las pruebas PCR de detección de la covid-19 efectuadas a plantilla, cuerpo técnico y empleados y todas fueron negativas. Antes, el Eibar había comunicado a las autoridades sanitarias y LaLiga la detección de un positivo en el equipo aunque no tuvo contacto con ningún compañero. «El afectado se encuentra aislado en su domicilio en buen estado de salud», dicen en el Eibar. No obstante, Enrich confirmaba este jueves por la noche a «Es Diari» que no es él el afectado.

Además de nuevos casos en Primera en Valladolid, Levante o Granada, en Segunda, la UD Logroñés del mahonés Rubén Martínez, cumpliendo con el protocolo marcado por La Liga, detectó un positivo, del que también el jugador de Maó aseguró este jueves por la noche a este diario que no es el positivo.