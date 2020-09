Neymar acusa de racismo al defensa español Álvaro González tras ser expulsado en el PSG-Olympique

El delantero brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar Jr, aseguró que el defensa español Álvaro González tuvo un comportamiento racista con él y que por eso le golpeó, una acción que le supuso la expulsión en el descuento del partido de este domingo ante el Olympique de Marsella.

El exjugador del FC Barcelona dio varios golpes en la nunca del excentral del Villarreal y Espanyol, entre otros, lo que le costó la tarjeta roja, aunque mientras abandonaba el campo las cámaras le captaron diciendo «racismo no» y dirigiéndose al cuarto árbitro para decirle que había golpeado al defensa «porque era racista». «El único arrepentimiento es no haber dado en la cara a este imbécil», escribió posteriormente en su perfil de Twitter.

«Neymar me dijo que fue por un insulto racista. No escuché nada en el campo, pero el racismo en nuestra vida, en todos los ámbitos, el deporte, no debe existir», advirtió Thomas Tuchel, entrenador del conjunto parisino en rueda de prensa tras un encuentro que acabó con otros cuatro expulsados más.

Más tarde, el defensa español colgó en las redes sociales una imagen con sus compañeros de equipo de raza negra, a punto de tomar el avión de regreso a su ciudad.