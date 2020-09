Pere Pons: «Sería bonito mi debut en Sabadell»

Para nada se habría imaginado el jugador de Ferreries, Pere Pons, mediocentro polivalente de 18 años, que a los pocos meses de recalar en el equipo juvenil del CE Sabadell, acabaría ya siendo convocado con el primer equipo de Segunda División, en Madrid, ante el Rayo Vallecano. El ferrerienc, formado en el club azulgrana y que ha jugado las dos últimas temporadas en el Atlètic Villacarlos– en Liga Nacional y División de Honor–, fue convocado este fin de semana por las muchas bajas del Sabadell de Antonio Hidalgo, que se vio obligado a recurrir al equipo de División de Honor. Entre las ausencias, la del mismo Pedro Capó, el eterno capitán de la Nova Creu Alta.

«Me sentí entusiasmado»

A pesar de no jugar, Pons estaba feliz, «muy contento», en Sabadell. «A última hora y por las bajas me avisaron y me sentí entusiasmado por ver de primera mano ese nivel de fútbol. La convocatoria fue inesperada», reconocía a este diario, Pere Pons, devoto de Pedro Capó. «Gran jugador y persona. Espero que se recupere pronto y bien de su lesión», decía, de regreso al juvenil. «Imagino que en función de la evolución de las bajas me llamarán, o no. Sería algo muy bonito debutar en el primer equipo», admite.