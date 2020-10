Pedro Capó debuta en Segunda con el Sabadell

Casualidades del deporte o no, la realidad del fin de semana fue que en el retorno a los terrenos de juego con el CE Sabadell del centrocampista de Maó, Pedro Capó, los arlequinados de Toni Hidalgo lograron sumar su primer punto del curso 2020-21 en la Liga SmartBank. Y fue precisamente en la mítica La Romareda del Real Zaragoza, el día en el que, al fin, el capitán del Sabadell debutó en la Segunda División española, después que una inoportuna rotura muscular lo haya tenido las primeras semanas de campeonato en el dique seco.

Después de más de una década en la Segunda División B, Capó veía cumplido uno de sus sueños, logrado a partir de la seriedad, la constancia y el trabajo, en su día a día. Ayer mismo el jugador de Maó, en declaraciones a Ràdio Sabadell, mostraba su satisfacción por entrar en el selecto grupo de menorquines que han jugador en Segunda. «Sensaciones muy positivas, me he sacado un peso de encima. Ya he debutado y he dado un paso más y de aquí hacia adelante», expresaba el menorquín.

Un logro que quiso compartir con su familia, como reconocía en la radio arlequinada. «Hablaba con mi mujer y le dije que este 25 de octubre del 2020 ya me quedará marcado para siempre y además siendo capitán, otra cosa añadida para que me quede marcado y clavado de por vida», señalaba.

Paralelamente, Pedro Capó hablaba del delicado inicio del Sabadell en Segunda, donde sumó en tierras mañas su primer punto del curso 2020-21. «No es plato de buen gusto para nadie ver tantos ceros, después de cinco partidos ver cero puntos; sin embargo, creo que hemos mantenido la calma, creemos mucho en lo que hacemos y confiamos mucho con la idea que tenemos y que nos puede llevar a buenos resultados», destacaba el insular ayer mismo. Y al final, proseguía Capó, «si los resultados no salen e intentas cambiar muchas cosas, puede ser contraproducente».

Finalmente, opinaba el veterano jugador, totalmente recuperado de su lesión, que en el Sabadell tienen «una línea a seguir muy continua y con la que creemos. Creo que esto al final hace que siempre vayas por el mismo camino, con matices pero siempre con una idea muy clara».