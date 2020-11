Gran empate del Villacarlos DH en su debut en Mallorca (4-4)

Partido de idas y venidas constantes el que se disputó en la Antonio Asensio durante la mañana del domingo y en un encuentro que supuso el debut en la temporada 2020-21 del nuevo Atlétic Villacarlos de la División de Honor juvenil, este año preparado por el entrenador de Ferreries, Joan Melià. Se estrenaban el RCD Mallorca y el propio Villa-Carlos en esta nueva temporada del Grupo III de la División de Honor Juvenil y el encuentro no tuvo desperdicio, finalizando con unas tablas 4-4.

Se adelantaron muy rápido los de Es Castell por mediación de Triay, uno de los dos protagonistas del choque con 90´ muy completos y un doblete incluido, pero no tardaría en reaccionar el conjunto bermellón. Al cuarto de hora de recibir el 0-1, Llabrés ponía las tablas. El Mallorca no quería empezar con mal pie la temporada en el derbi balear y ante un rival que no estuvo, ni mucho menos, en su misma lucha durante la 19/20. Pero de nuevo volvió a golpear el conjunto visitante a los tres minutos de cumplirse la media hora del choque para dar pie a un último cuarto de hora loco antes del descanso. Seguí hacía el segundo para los suyos –el segundo también desde los once metros –y Triay ponía tierra de por medio solo cuatro minutos más tarde. Pero lejos de bajar los brazos, el Mallorca recortó distancias en el último suspiro antes de que el colegiado señalara el camino de los vestuarios.

Reanudación de locos

Ya en la segunda, el Mallorca subió una marcha y apretó a un Villa-Carlos que defendió el resultado con uñas y dientes hasta que en el 73´, llegó de nuevo la igualada. A partir de aquí, se vino aún más arriba el equipo dirigido por Antonio Álvarez, que empezó a aprovechar el bajón físico de los visitantes tras el esfuerzo de la segunda mitad. Y tras 82´ yendo a remolque, llegó el 4-3. Makate hacía desaparecer los fantasmas y ponía por delante al Mallorca por primera vez en todo el encuentro. Pero por sorpresa general, el esfuerzo no fue suficiente, y un despiste defensivo local permitió al Villacarlos hacer el 4-4 final en la última jugada del partido para cerrar con broche de oro un primer partido de División de Honor más que atractivo.