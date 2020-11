El Mercadal quiere volver a doblegar al Sporting de Mahón, esta vez como locales

El CE Mercadal quiere continuar con su paso firme en la Liga Regional, y tiene la oportunidad de sumar su cuarto triunfo consecutivo ante el Sporting de Mahón. Los hombres de Pere Vadell se impusieron en la pasada jornada por un claro 1-4, al cuadro que entrena Felipe Gornès. Claro favoritismo local en un choque que arrancará a las 16.30 horas este sábado en Sant Martí.

A la cuatro, abrirán la cuarta jornada la UE Sami y el CCE Sant Lluís. En el encuentro de la pasada jornada firmaron tablas (1-1), en duelo que fue muy igualado y cualquiera de los dos pudo decantarlo a su favor. Con estos antecedentes reseñados se prevé un enfrentamiento muy parejo, y clave para los dos conjuntos para no distanciarse la cabeza de la clasificación.

En el Estadio Mahonés (16.30 horas), será el turno del CD Menorca y el Atlético Villacarlos. Los azulgranas traer perder en los despachos el derbi ante la UD Mahón, querrán desquitarse ante los hombres de David Moreno, logrando el primer triunfo. Los ‘amarillos’ la pasada jornada inauguraron su casillero de victorias a costa precisamente, del cuadro mahonés.

El Penya Ciutadella, otro conjunto que aún no ha logrado puntuar en las tres primeras jornadas disputadas, volverá medirse al CE Ferreries. En Sant Bartomeu cayeron por 2-1, y los hombres de Lluís Simonet no pueden tardar mucho en reaccionar si no quieren pronto quedarse anclados en la zona baja de la clasificación. Por su parte los azulgranas quieren volver sumar de tres en tres para instalarse en la zona media de la tabla.

Domingo interesante

El Atlètic de Ciutadella recibirá al CD Migjorn (12 horas), con la ilusión de poder derrotar a unos de los favoritos de la competición. En la pasada jornada los hombres de Pau Rioja, hicieron saltar todos los pronósticos al ser capaces de lograr un punto en Los Nogales con un hombres menos. El cuadro de Joan Barber acude a Sant Antoni con la obligación de sumar los tres puntos. Otro resultado sería un grave paso atrás de los verdiblancos de cara a su lucha por el título.

Los Pinos cerrará la jornada con un apasionante duelo entre el CE Alaior y la UD Mahón (16 horas) . Los albinegros lograron en el tiempo añadido un valioso punto ante los gualdiazules. En San Carlos con los tres puntos obtenidos en los despachos, por la alineación indebida de su máximo rival el CD Menorca, se presentan al encuentro como segundos en la tabla con siete puntos, los mismos que los hombres de Pedro Palliser.

Todos los pronósticos apuntan a un partido igualado, donde ambas escuadran buscaran una victoria vital y necesaria, para no descolgarse del líder de la clasificación el CE Mercadal.