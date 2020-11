El Sami cae en su debut (1-3)

Arrancó el tercer proyecto del UE Sami en la Liga Autonómica Femenina con una derrota por 1-3, ante el Son Sardina Recreatiu. A pesar del resultado desfavorable para las chicas de Damià Bosch, estas dejaron una buena imagen sobre el rectángulo de juego, inmenso mérito del preparador ciutadellenc que ha logrado crear un grupo sólido y compacto. Si en la pasada temporada ya demostraron su mejoría, en esta que ayer empezó para el Sami, aún puede ofrecer mejores prestaciones como demostraron ayer. El Son Sardina Recreatiu a lo largo de los noventa minutos fue mejor equipo, pero necesitó emplearse a fondo para llevarse los tres puntos.

La puesta en escena del Sami comenzó de la mejor manera. En un saque de esquina en el minuto 6, se celebró el primer tanto de las locales. Un primer remate fue repelido por el travesaño, y muy atenta al rechace Tamara lo enganchó para anotar el 1-0. Las visitantes empezaron a coger el mando en el centro del campo tras el gol en contra, y la escuadra de Damià Bosch, muy bien ordenada defensivamente, tapaba todos los intentos visitantes.

El Son Sardina empezó a rondar con cierto peligro la portería defendida por Carla, pero no pudo culminar ninguna aproximación. El Sami pasó algún apuro antes de llegar al descanso, pero aún así tuvo una llegada con peligro para haber logrado el segundo tanto.

Si la primera parte comenzó de la mejor manera para el Sami, en la segunda fue totalmente distinto. En la primera llegada del equipo dirigido por Javier Rado acabó siendo el empate. El gol fue logrado por Esmeralda (1-1). No acusaron el golpe las de Ciutadella, que siguieron luchando y muy bien dispuestas sobre el rectángulo de juego. El Son Sardina apretaba para lograr la remontada, y el Sami no se descomponía. Damià Bosch movió su banquillo en busca de oxígeno en la medular, pero una nueva llegada mallorquina se tradujo en el 1-2.

Con la desventaja en el marcador las locales sacaron fuerzas y tuvieron varias llegadas a la meta defendida por Cati, dos de ellas bastante claras, pero faltó una pizca de suerte en la definición, y en el último suspiro del encuentro el Son Sardina cerró su triunfo con el 1-3, anotado por Inma. Nada que repochar, pese a la derrota, al Sami en su primera aparición liguera de 2020/21.