El Atlètic Ciutadella clama contra los árbitros

En el Atlètic Ciutadella no esconden su descontento y malestar con el colectivo arbitral. Nada más lejos, puesto que poco después de que el equipo bermellón cayera derrotado por el Migjorn (0-1), el domingo anterior, en partido correspondiente a la Liga Regional, la página de facebook del club de Ponent publicó un texto que, bajo el encabezamiento «Rabia, frustración, impotencia», recoge su desacuerdo con los arbitrajes que está recibiendo el equipo, además de reclamar «respeto».

La entidad que preside Esperança Juaneda considera, según indica el citado escrito de denuncia, que al Atlètic no le presta el estamento arbitral el mismo «trato y respeto que a otros equipos». «Parece que se están riendo de nosotros, queremos ser tratados igual que todos, no tener esta sensación de desprecio», refiere incluso el club de Ciutadella, quejoso no tan solo por lo acaecido en la última jornada ante el Migjorn –desde Sant Antoni consideran que el perjuicio fue evidente, y máxima la sensación de impotencia por eso–, sino asimismo por lo ocurrido en otra serie de partidos desde que la actual temporada alzó el telón.

«Detrás de nuestro club hay gente que trabaja desinteresadamente y un cuerpo técnico y jugadores que trabajan muchísimo», recuerdan desde el Atlètic, donde nadie quiere «regalos», sino solo un trato «justo».