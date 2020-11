Conmoción por el fallecimiento de Maradona

Maradona fue todo, luz y oscuridad. En la cancha un dios, lejos de ellas un "demonio". No lo vi jugar, no como he visto a Messi todo este tiempo, sin embargo, qué gusto me dio ver en repe ese mundial que ganó. Descansa un genio y un villano. Definitivamente 2020 no ha sido el año pic.twitter.com/wGEJUXjAjc