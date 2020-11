El Sant Lluís derrota al Santa Ponsa (2-1) y abre brecha en la Liga Femenina

CCE SANT LLUÍS 2

SP SANTA PONSA 1

El Sant Lluís logró una trabajada victoria sobre el Sporting Santa Ponsa que le permite ampliar su ventaja sobre sus perseguidores y dar un paso de gigante de cara a obtener el primer puesto del grupo. Por primera vez, el equipo de Javier Zurbano se vio por detrás en el marcador aunque pudo darle la vuelta al partido con los tantos de Clara y Estefa.

Las visitantes arrancaron mejor el encuentro y se pusieron por delante al aprovechar un robo en salida de balón local que terminó con un tiro de Sara aprovechando Ainoa el rechace de Mireia. A partir de aquí, las azuladas buscaron la igualada teniendo como primera ocasión un libre directo que Estefa mandó cerca del palo. Al filo del descanso, una falta sobre la propia Estefa al borde del área, la transformó Clara haciendo inútil la estirada de Inma que llegó a tocar el esférico.

En la reanudación, el partido estuvo más equilibrado aunque con mayor control por parte del Sant Lluís mientras las mallorquinas no descuidaban la oportunidad de buscar la espalda de la cobertura. Así, Esther remató por encima del larguero (63’) y seis minutos después, Eli lanzaba una falta que tocaba la parte superior del travesaño. El once santlluïser encontró el camino del gol en una falta lejana botada por Eli que la defensa no acertó a despejar y Estefa, muy atenta, batía por bajo a Inma para obrar la remontada. Apretó el Sporting Santa Ponsa en busca del empate que tuvo cinco minutos después de encajar el 2-1 en un remate de Laura que Mireia logró detener cuando el esférico parecía que iba a entrar. Triunfo sufrido para el Sant Lluís que le deja a un paso de entrar en la fase final.

SON SARDINA REC 4

UE SAMI 0

El Sami, en su primer desplazamiento a tierras mallorquinas de esta temporada, cayó por 4-0, ante el Son Sardina Recreativo. Las chicas de Damià Bosch, que encajaron muy pronto el primer gol (obra de Esmeralda), no se vinieron abajo y aguantaron sobre el rectángulo de juego hasta a mediados de la segunda parte. Un autogol de Danielle, que significó el 2-0, resultó clave para entender el resultado a la conclusión del encuentro.

Pese al citado prematuro tanto en contra encajado, las de Ciutadella siguieron muy ordenadas ante el Son Sardina, que no lograba romper el orden táctico dispuesto por el preparador Damià Bosch. Se llegó al intermedio con la mínima ventaja local, y con las opciones del Sami para que en alguna aproximación a la portería rival pudiera dar un susto. En el minuto 67, se acabó la resistencia, encajando dos goles más en apenas cinco minutos (4-0).