La Damm, mucha exigencia para el Villacarlos, que vuelve a tropezar (2-0)

El Atlético Villacarlos cayó derrotado frente a la Damm en un encuentro que manejó por completo el conjunto cervecero. Los locales, que abrieron el marcador con prontitud, no dejaron que los menorquines se metieran en ningún momento en el partido generaron suficiente peligro como para lograr una victoria mucho más amplia. El conjunto de Joan Melià, que apenas ha logrado su objetivo de encontrar salidas al contragolpe para sorprender a los barceloneses, suma su cuarta derrota y buscará su primer triunfo en la próxima jornada cuando recibirá al San Francisco en lo que será el tercer derbi interinsular.

El partido se ponía muy cuesta arriba para los menorquines con prontitud al recibir Abde un balón de Dome para deshacerse de un defensor y batir con un fuerte disparo a Sergio. Un tempranero tanto que trastocaba los planes de Melià y el trabajo realizado a lo largo de la semana enfocado en intentar frenar el juego de posesión y circulación de balón del colectivo de Luis García. La Damm, que se quedó a las puertas de puntuar -lo mereció por juego y ocasiones- frente al Barcelona en la última jornada, no dio respiro al Atlético Villacarlos buscando un segundo tanto que otorgara la tranquilidad necesaria para afrontar el resto de partido sin dejar que los visitantes pudieran reaccionar, hecho que no lograron en momento alguno del encuentro. El portal de Sergio volvió a sufrir serio peligro en una falta ejecutada por Jawad y un remate de Pauner que no encontraron las redes visitante por muy poco. A poco para tomar el camino de los vestuarios, los catalanes generaron una nueva ocasión con remate de Abde que no encontró destino por poco.

Sin cambios

La decoración apenas se alteró tras el paso por vestuarios, la Damm no cedió un ápice en sus intenciones de seguir martilleando el área visitante para obtener ese segundo gol que estuvo a punto de encontrar Víctor. El premio al juego y a la posesión del balón del conjunto barcelonés llegaba desde un saque de esquina cuando Fuentes cabeceaba batiendo al meta balear (2-0, 56’). Quedaba mucho partido por delante pero ya estaba sentenciado. El Atlético Villacarlos apenas le pudo ganar el esférico a la Damm que siguió apostando por cercar la meta menorquina buscando una mayor amplitud en su victoria que ya tenía prácticamente en el bolsillo. La falta de eficacia privó a los pupilos de Luis García de obtener un triunfo más generoso por el despliegue que mostraron sobre el tapete. Así, Jawad, otra vez en un lanzamiento de falta, estuvo cerca de conseguir el tercero y en la más clara, Ashot, que hacía escasos minutos que había ingresado en el partido, se encontró con la excepcional respuesta de Sergio. El Villacarlos estuvo por debajo de la Damm.