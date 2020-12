El Villacarlos, seguro: «No hay caso Barça»

«Nosotros no tenemos nada que hablar con el Barça, básicamente porque no hay tema y porque ya contactamos con el Comité de Competición y estamos trabajando con ellos». Así se claro y seguro hablaba ayer el presidente del Atlètic Villacarlos, Joan Quevedo, después que el pasado domingo «Es Diari» publicara que el FC Barcelona había denunciado en su cuenta de Twitter «no comparecencia», del cuadro de Es Castell, el sábado en la Ciudad Condal. «La UAC de Menorca envió anteayer mismo al Comité de Competición nuestra situación, que era que del 11 al 21 de este mes el equipo no podía viajar y debíamos estar en cuarentena por los dos casos positivos», abundaba Quevedo, al que le consta que el FC Barcelona está al tanto de todo.

O sea, que en el Villacarlos lo tienen muy claro. «Una vez la RFEF tiene en sus manos el informe de Sanidad, fin del tema, y la juez de Competición lo tiene todo, que es con quien debemos hablar y no con el Barça», proseguía el presidente, pendiente ahora de ver cuando se disputan, tanto este encuentro frente al conjunto azulgrana como el otro pendiente del San Francisco.

Al margen, el mandatario de Es Castell confirmaba también ayer a este diario que este domingo sí hay Liga y que el Villacarlos recibirá a las 13 horas al Cornellà catalán. Joan Melià tiene ya todos negativos de covid-19 en su plantilla, pendiente de poder contar ya con los dos que dieron positivo y tuvieron que alargar su cuarentena. Eso sí, decía Quevedo, «el Cornellà sabe que el domingo en el aeropuerto debe presentar todas las PCR negativas para poder jugar».