Melià lamenta las bajas del Villacarlos

La comisión deportiva del Atlètic Villacarlos, con el técnico, Joan Melià, a la cabeza, están trabajando sin descanso para reforzar la plantilla de División de Honor, de cara a este tramo definitivo del curso 2020-21 y con la permanencia como gran objetivo. Las últimas marchas confirmadas de los ciutadellencs, Tom Cleofé y Joan Torres –que recalan en el Penya Ciutadella de Liga Nacional –, junto a otras que arrastran, han llevado a Melià y al presidente, Joan Quevedo, a buscar refuerzos.

Así lo confirmaba ayer a este diario el propio Melià. «Estamos rastreando ya tanto el mercado menorquín como también buscando opciones que nos interesen de fuera de la Isla. La intención es reforzar al equipo para estos 5-6 meses finales», señalaba el ferrerienc. «Se nos hace necesario fichar en estos momentos, tanto por la situación como también por un tema numérico».

Para un dolido Melià, tanto estas últimas bajas como las anteriores no hacen más que evidenciar «que el jugador menorquín está acomodado y no quiere sacrificios ni esfuerzos», lamentaba ayer el ferrerienc, que ya quiere centrarse y gastar energías tan solo en dar con la tecla de los nuevos. «Quiero a jugadores que realmente estén dispuestos a trabajar y vivir esta experiencia en División de Honor que no todo el mundo puede. El equipo se verá reforzado».