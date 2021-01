Migjorn y Alaior no pueden con el Sami (2-3) y frente al Menorca (0-0)

CD MENORCA 0

CE ALAIOR 0

Eric Ayala fue un muro insalvable para el Menorca que opositó al triunfo, principalmente en el segundo tiempo, en un choque intenso, abierto y con claras ocasiones. El meta del Alaior sostuvo a su equipo hasta el punto de desviar un penalti a Calero en el minuto 95 que habría hecho justicia al buen partido local ya que los visitantes, en ese segundo acto, no dieron con la tecla para generar peligro ni superar a una sobria zaga que frenó a Ramón.

El duelo amaneció con dos paradas de Eric a Marc Urbina y Bryan pero el Alaior no se quedó atrás rematando Eric Barber al palo. Quiso el balón el equipo albinegro mientras los locales trabajaron para robar y salir con espacios. El partido caminó bonito, con más llegadas del Menorca y un cabezazo al poste de Marc Urbina. Antes del descanso, el Alaior apretó el Alaior y Green apareció por dos veces a remates de Eric Barber para evitar el 0-1 que tuvo después Viroll desde la esquina.

En la reanudación, Pedro Palliser introdujo cambios que no mejoraron al equipo, el Menorca, fuerte atrás, robó balones, leyó bien sus ataques pero se encontró con Eric que voló en un tiro de Bryan -pidieron mano- y salvó otro más claro al propio Bryan. Tóful no acertó desde cerca y en el último suspiro, penalti de Marcel a Xavi que lanzó Calero desviando el meta a la esquina.

CE FERRERIES 1

SANT LLUÍS 1

A poco más de cinco minutos de llegarse al descanso llegaba la jugada decisiva del primer encuentro del 2021 de la Liga Regional en el Municipal de Sant Bartomeu, entre el Ferreries y el CCE Sant Lluís; un encuentro que finalizaría en tablas 1-1. En un balón dividido de la primera parte, el local Marc Melià, entraba más fuerte que su oponente azulado y el colegiado expulsaba con roja directa al azulgrana, ante la incredulidad del jugador y de todo el ‘Ferre’. Fue la jugada del encuentro, un partido que terminaría en empate 1-1 después que los de Sant Lluís se avanzaran en el marcador por medio de Bonilla –a los cinco minutos de juego –y reaccionaran los azulgrana, cuatro minutos después, por mediación del veterano Berto Vaquero.

Una contienda en la que en la primera parte, hasta la polémica expulsión, los locales fueron superiores y también reclamaron unas más que posibles manos dentro del área visitante. En la reanudación, ya el Sant Lluís con superioridad numérica, los azulados se dedicaron a tener el balón pero sin profundidad ante un Ferreries serio atrás.

CD MIGJORN 2

UE SAMI 3

El Sami remontó en la recta final y en apenas cinco minutos para llevarse la victoria que le acerca nuevamente a la cabeza de la Liga y dejando al Migjorn, que suma su primera derrota, sin el coliderato que venía compartiendo con el Mercadal que ha sido el gran beneficiado de la jornada con los resultados negativos cosechados por sus perseguidores.

El conjunto de Raúl Capö se puso por delante a la media hora de partido con el tanto de Nico pero la escuadra de Joan Barber no tardó en reaccionar logrando la igualada por mediación de Aitor antes de alcanzar los vestuarios. En el arranque del segundo tiempo, el Migjorn le daba la vuelta al marcador al transformar Juanfran un penalti sobre Kevin. El Sami buscó la igualada mientras el Migjorn intentaba tener, sin éxito, más el balón para no sufrir. En el tramo final del encuentro, los locales realizaron un cambio táctico para mantener el triunfo mientras el Sami, a la salida de un córner, lograba el empate. Se fue arriba el once local a por el 3-2 pero otra vez desde la esquina, el conjunto de Ciutadella volvió a marcar para llevarse tres importantes puntos para seguir arriba.