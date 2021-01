«Me veía capacitado en sacar al Alaior adelante»

Desde finales de la semana pasada el veterano técnico de Ciutadella, Jesús Carretero, ha dejado de ser entrenador del CE Alaior de la Liga Nacional juvenil, de mutuo acuerdo con la entidad del Municipal de Los Pinos. La directiva alaiorenca propuso la finalización de contrato al experimentado preparador y éste no puso reparo alguno, por lo que Javi Izquierdo ya le sustituyó

En declaraciones ayer de Carretero para «Es Diari», el entrenador reconocía que su fin llegó «por ambas partes, ellos me lo propusieron para dar un giro al rumbo del equipo y yo no puse impedimento alguno», señalaba, en la línea del comunicado que el domingo envió la entidad. «Los resultados no estaban siendo los mejores y quizás era lo mejor», proseguía un Carretero que, eso sí, no dudó en exclamar que se veía «más que capacitado para sacar al Alaior adelante. Me veía con fuerzas pese a algún ‘problemilla’ o descontentos que va apareciendo cuando no ganas, además de lesiones, tema covid-19, no tener amistosos, etc».

El ex ‘míster’ albinegro se mostró «muy agradecido» por la oportunidad que le brindó el CE Alaior el año pasado. «He puesto todo de mi parte, hice lo que puede y supe y me voy con la conciencia muy tranquila de mi deber cumplido», sostenía el entrenador, reconociendo «la mala dinámica del equipo últimamente. Espero que haya ilusiones renovadas y les deseo lo mejor», zanjó, mientras Izquierdo coge el timón de manera provisional.