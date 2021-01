Joan Quevedo cesa como presidente del Villacarlos

Joan Quevedo dejó de ser presidente del Atlético Villacarlos en la noche del lunes, según ha confirmado a este diario el ya exdirigente del club de Es Castell, que ha dimitido del cargo, indica, por agotamiento, si bien desde la directiva del club, que encabeza ahora Manolo Delicado –que ejerce de presidente en funciones y será el próximo mandatario de la entidad–, explican que la salida de Quevedo la ha instigado precisamente el actual grupo gestor.

«No ha pasado nada, simplemente he dimitido», explica Quevedo en estas páginas, y que razona que se trata de una decisión «madurada y meditada» y que responde en exclusiva a «motivos personales», abunda el exmandatario.

«Mi marcha autoriza a la directiva a poner en marcha el proceso electoral para que nombren nuevo presidente, y la verdad, me da igual lo que digan de mí, no he hecho nada malo ni he matado a nadie», abunda Quevedo tras cerrar un ciclo que ha prolongado durante algo más de cuatro años y que ha incluido el ascenso del equipo juvenil a División de Honor y la reactivación del conjunto de regional, sin competir desde 2013, como logros más reseñables.