El Atlético Villacarlos paga el esfuerzo

AT VILLACARLOS 0

GIRONA 4

Hasta que aguantó el físico. El Atlético Villacarlos vio este miércoles finiquitada su dinámica positiva de dos encuentros tras caer frente al Girona en partido suspendido en su día por un positivo por covid en el cuadro catalán. Las exigencias del calendario por las suspensiones -cuarto partido en apenas doce días y repite este sábado- han terminado por pasar factura a un equipo con un plantel corto, de hecho Joan Melià solo pudo contar con 13 jugadores en condiciones, y que ayer se vio sobrepasado por un rival muy físico y que rompió el duelo cuando el conjunto de Es Castell dio muestras de flaqueza a partir del segundo gol. Con todas las limitaciones expuestas, el Villacarlos se vació en el primer tiempo y tuvo sus opciones para establecer otro guión en el partido con dos ocasiones, una con el marcador inicial y otra ya con 0-2 pero no hubo acierto en la definición.

El Girona planteó la batalla sin miramientos, fútbol directo sobre el espigado Kemo que protegía el balón de espaldas a meta para crecer en ataque o bien asociándose con Farnós o Gabri principalmente y quizás avisado por los dos últimos resultados de los menorquines. El once de Es Castell repitió la apuesta de dar intensidad a sus acciones e intentar sorprender a una zaga contundente que no quiso complicaciones. Tras un par de aproximaciones de los visitantes que cargaron su ataque por la derecha donde Gabri contó con superioridad apoyado en Callis, el cuadro de Joan Melià gozó de su mejor ocasión tras jugar Agustí con Rocca y no acertar éste en la definición tras un quiebro a un rival en el interior del área (24’). Cuatro minutos después, Toni Pons cometió penalti sobre Gabri que tiró el propio exterior desviando Raúl el lanzamiento pero poco después, el atacante del Girona se tomó la revancha logrando el 0-1 tras un balón dividido y que cogió a la cobertura desubicada.

Tras el paso por vestuarios, el grupo de Álex Marsal saltó a por el triunfo y amplió el resultado en un centro de Gabri al segundo palo que Leo Azevedo en su intento de despeje ante Farnós introdujo en su marco. El tanto fue definitivo pese a que el Villacarlos tuvo el 1-2 tras un saque de banda que Rocca desde cerca no acertó a conectar. El colectivo amarillo desapareció y afloraron los espacios que el Girona atacó para plantarse con superioridad numérica en el área de Raúl quien pese a recibir dos nuevos goles en sendos errores defensivos, salvó otros tantos a tiros de Ureña y Cintas, éste tras un contragolpe de cuatro contra uno.