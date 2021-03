Zurbano y Vadell tienen a Sant Lluís y Mercadal a punto

La vida futbolística vuelve a Menorca el próximo 20 de marzo, tal y como indicamos días atrás en este diario. Este esperado regreso supondrá también la vuelta a la competición del CE Mercadal, líder de la Regional Preferente y que batalla por regresar a Tercera División. Diferente será el caso del otro líder menorquín, el CCE Sant Lluís de la Autonómica femenina, cuyo 20-M no está garantizado, pendientes aún de las evoluciones de Mallorca, referente a la covid-19. Rojiblancos y azuladas no han parado de ejercitarse con la mente puesta en la vuelta al ruedo y en la defensa de su primera plaza.

Los mercadalencs lideran la tabla por delante de UE Sami y CE Alaior, después que el 3 de enero jugaran su último partido en Es Castell (1-5). En su vuelta, habrán pasado más de dos meses sin competir, pendientes ahora del formato de la vuelta, con partidos aplazados. Desde el Municipal de Sant Martí, el líder de la Regional Preferente y gran candidato al ascenso directo a la Tercera División, el CE Mercadal, recibía la noticia de la vuelta a la competición con muchas ganas e ilusión, tras unas largas y angustiosas semanas. El mismo técnico mercadalenc, Pere Vadell, reconocía este jueves el ‘mono’ de competición de sus discípulos. «Ganas de volver a competir sí, todas las ganas del mundo para empezar esta temporada tan accidentada de parar y arrancar», señalaba.

Durante este tiempo con la Isla en la Fase-4 el Mercadal, en cuanto a los entrenamientos, «se los ha tomado de la forma que las autoridades nos han permitido. Cuando nos dijeron dos sesiones, hicimos dos sin contacto. Y cuando nos han dicho tres, hemos vuelto a los tres», subrayaba el entrenador de un Mercadal que no se ha parado, siempre confiado en volver a vestirse de corto en la Regional menorquina.

Zurbano (Sant Lluís)

Diferente es el caso del CCE Sant Lluís de la Autonómica femenina, que siendo una competición balear, aún está pendiente de si en Mallorca mejora la situación del coronavirus, por lo que la fecha del 20-M, en su caso, no está garantizada. En palabras del técnico navarro, Javier Zurbano, «la noticia es buena pero el equipo no puede competir todavía porque al ser una liga insular en Palma no tienen permiso para ello. Así que nos toca esperar un poco más para empezar», lamentaba el ‘míster’ azulón, que ve como su último partido fue el 29 de noviembre; o sea, han pasado ya más de dos meses del 2-1 al Santa Ponça, siendo líderes a ocho puntos de las mallorquinas.

En Ses Canaletes, el líder femenino, como el Mercadal masculino, también ha seguido entrenando todo este tiempo paradas competitivamente, «ajustándonos a la normativa. El lado positivo para nosotras es que ya podemos entrenar con contacto, que hasta ahora no podíamos», abundaba. Llegado el ‘sus’ para competir, el entrenador ve al Sant Lluís «muy bien, tanto a nivel físico como mental.