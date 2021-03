El Mercadal golea al Menorca y sigue invicto y líder en su retorno a la liga

CE MERCADAL 5

CD MENORCA 1

El Mercadal retornó a la Liga como la acabó, goleando al rival de turno, el Menorca esta vez, en un partido donde volvió a sacar la gran pegada que atesora para marcar diferencias frente a un rival que plantó cara. La fuerte salida del equipo de Pere Vadell se saldó con dos tempraneros tantos que, sin embargo, no hicieron mella en los azulgranas. De hecho, el cuadro de Sergi Bagur pudo marcar en un tiro de Ayman que fue al palo. A la hora de partido, un claro penalti supuso la sentencia aunque Gumi no acertó lo que habría sido el 3-1. La efectividad de los rojiblancos volvió a aflorar con un golazo de Raúl para cerrar el duelo Guillem -doblete- y mantener el pleno de triunfos de un líder imparable.

AT CIUTADELLA 0

UD MAHÓN 6

La Unión Deportiva Mahón venció con contundencia al Atlètic Ciutadella en un partido dominado de punta a punta por el equipo de Juan Romero. Los gualdiazules, que abrieron con prontitud el marcador con un tanto en propia meta, fueron muy superiores y dejaron sentenciado el encuentro al descanso con un elocuente 0-4. En la reanudación, el equipo mahonés generó numerosas situaciones de peligro siendo Tugores el gran protagonista al evitar un marcador mucho más amplio.

CD MIGJORN 4

CE FERRERIES 0

El Migjorn se mantiene en la persecución del líder y en la batalla por la segunda posición después de vencer con rotundidad al Ferreries en un encuentro marcado por la expulsión del meta Cristian a los 26 minutos de partido.

El equipo de Joan Barber arrancó con una gran ocasión de Juanfran que no acertó. El dominio del Migjorn se acentuó tras la roja a Cristian que derribó fuera del área a Jorge pero no fue hasta el comienzo del segundo tiempo cuando decantó el duelo a su costado. En apenas ocho minutos, los blanquiverdes sentenciaron al conjunto de Iván Mercadal con el doblete de Juanfran y el tanto, entre medias, de Raúl. El partido no concluyó ahí ya que Jorge ampliaba el marcador y el Ferreries, que luchó hasta el final, encontró su ocasión para marcar en un penalti que Berto lanzó fuera.

CCE SANT LLUÍS 0

SPORTING MAHÓN 0

Reparto de puntos en un duelo parco en acciones ofensivas aunque el Sant Lluís tuvo las mejores, siempre en las botas de Toni. El Sporting, que generó escaso peligro, gozó de la primera en tiro de Joel pero las pérdidas por la presión rival y el error en los pases le pudo costar caro. Albert sacó un tiro a Toni (4’) que después cruzó fuera. En el segundo tiempo, Joel casi sorprendió a Llorenç y Albert desvió un penalti a Toni para atar el empate.