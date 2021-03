Es Mercadal, con paso firme hacia el título

CD MENORCA 0

CE MERCADAL 2

El CE Mercadal no falló en su visita al fuedo del CD Menorca y ganó 0-2, logrando así aumentar su diferencia con el Alaior, a nueve puntos. Los hombres de Pere Vadell siguen intratables en la Liga Regional, sumando diez triunfos consecutivos. El Menorca no dio facilidades a los rojiblancos pero sin apenas llegadas claras a la portería defendida por Cris. Apenas tres minutos tardó el líder en abrir el marcador. En un saque de esquina, Guillem logró el 0-1. Los rojiblancos dominaban el duelo y antes de llegar al descanso pudieron lograr el segundo tanto. Llonga no estuvo acertado ante el meta Green.

En el inicio de la segunda parte el encuentro ya quedó prácticamente sentenciado. Unas claras manos de un defensor local fueron señalizadas como penalti y Elliot lo transformó anotando el 0-2. Los hombres de Pere Vadell no sufrieron para mantener la cómoda ventaja y se llevaron los tres puntos de su visita al Estadio Mahonés. El próximo domingo los rojiblancos visitarán Los Pinos para medirse al segundo clasificado, el CE Alaior. En caso de llevarse los tres puntos el título de Liga estará casi en el bolsillo del Mercadal.

UD MAHÓN 3

AT. CIUTADELLA 1

Nada tuvo que ver ayer con el de hacía siete días el encuentro de la Liga Regional que protagonizaron la UD Mahón y el Atlètic Ciutadella. Si bien es cierto que la escuadra de San Carlos volvió a demostrar ser mejor que los bermellones, ayer el Atlètic pudo evitar la sangría de goles de la semana pasada, mostrándose algo más sólido, en un encuentro que acabaron ambos con diez; los locales por la expulsión de David Mas (59’) y los atléticos de Josep (64’).

Justo en el minuto 45 el local Camacho dejaba prácticamente sentenciada la contienda para los unionistas, marcando el 3-0, tras los goles en el minuto 23 y 34 de Migue y Carmelo, en propia puerta. Una primera parte en la que la Unión fue clara dominadora del encuentro. Tras pasar por los vestuarios se nivelaron algo más las fuerzas y en el minuto 82, en un empuje visitante, llegaba el 3-1.

AT. VILLACARLOS 1

P. CIUTADELLA 3

Partido de muchos nervios y suspense hasta el final el que se vivió ayer al mediodía en el Municipal de Es Castell, el primero en la localidad de levante tras la vuelta del fútbol de Regional. El Penya Ciutadella volvió a superar al Atlètic Villacarlos, que jugó desde el minuto 66 con un jugador menos, por la segunda amarilla a Morales. Y pese a ello, los de David Moreno plantaron cara a los azulados e incluso tuvieron contra las cuerdas al Penya, en el descuento.

El partido empezaría con dominio visitante y Édgar marcaría el 0-1, ya en el minuto 23; un resultado con el que se iría a vestuarios. Casi al final, con los locales en inferioridad numérica, González ponía el 0-2. Pero cuando parecía todo liquidado, la fe del Villacarlos llevaría a Guarino a acortar distancias con el 1-2 en el descuento. Bosch puso el definitivo 1-3.

CE FERRERIES 1

CD MIGJORN 1

El CD Migjorn no pasó del empate ayer ante el CE Ferreries (1-1) y dice adiós a sus opciones de pelear por el título liguero. El choque disputado ayer en Sant Bartomeu no tuvo apenas ocasiones de gol y a ratos fue monótono, con ambos conjuntos sin apenas ideas ofensivas.

La primera parte fue igualada y las aproximaciones claras a ambas porterías apenas existieron. Finalizó la primera parte con el resultado inicial. En la segunda parte los hombres de Iván Mercadal consiguieron adelantarse en el marcador. Carlos Febrer, desde los once metros, anotó el 1-0. Unos minutos después de cobrar ventaja en el electrónico, el equipo azulgrana vio como su rival se quedaba con un hombre menos. Marcos Vaquero fue expulsado con tarjeta roja directa por una entrada sobre un oponente.

Con la ventaja numérica sobre el rectángulo de juego, parecía que el Ferreries tendría más opciones de crear peligro sobre el portal defendido por Rai pero apenas inquietó a la zaga verdiblanca. Ambos entrenadores movieron sus respectivos banquillos para cambiar la dinámica del juego y el Migjorn empató en una jugada aislada.

En una falta lateral botada por Josep Sales, el guardameta Jaume no estuvo muy afortunado con su intervención, lo que significó el empate en el marcador. Restaban quince minutos para la conclusión del encuentro y ningún equipo hizo méritos para volver a moverlo a su favor.

Finalmente tablas en Sant Bartomeu, donde el conjunto de Joan Barber queda ya descolgado del líder Mercadal. Los verdiblancos, a partir de ahora, tienen ante sí intentar arrebatar la segunda plaza de la clasificación que, de momento, ostenta el CE Alaior, con permiso también de la UE Sami, tercer clasificado.

CE ALAIOR 2

UE SAMI 2

CE Alaior y UE Sami empataron ayer (2-2), dejando como gran beneficiado al CE Mercadal, que aumenta su ventaja con sus dos principales perseguidores. En el minuto 25 de la primera parte ambos conjuntos se quedaron con diez hombres por la expulsiones del local Viroll y el visitante Conejo.

Salieron más enchufados los hombres de Raül Capó sobre el rectángulo de juego y fruto de ello, Adri adelantó a los de Ciutadella. El Sami seguía dominando pero en una jugada con peligro a su favor, el conjunto albinegro montó un rápido contragolpe, culminado por Ramón. Se llegó al descanso con el empate a uno.

En la segunda parte ambos conjuntos buscaron el tanto que rompiera las tablas y los locales lograron adelantarse en el marcador. Álex Hidalgo anotó el 2-1 en el minuto 75. Los hombres de Raül Capó, al verse por debajo en el electrónico, echaron el resto y se fueron a por las tablas. Los visitantes dieron un paso adelante intentando crear peligro sobre la portería defendida por Eric Ayala. En un saque de esquina en el minuto 88, Vicent lograba el definitivo 2-2. No hubo apenas tiempo para más, y tanto Alaior y Sami, con el empate de ayer, se descuelgan del liderato.