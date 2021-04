El Villacarlos sigue sin poder invertir su dinámica y pierde ante el Huesca

SD HUESCA 2

AT. VILLACARLOS 0

Nueva fase, nueva derrota. Esta temporada el Atlético Villacarlosn parece no distinguir entre fases y en la primera jornada de la segunda estancia de competición, en lucha directa por una permanencia que se adivina imposible, el equipo de Es Castell volvió a sufrir una nueva derrota. En esta ocasión también bastante clara ante la SD Huesca de José Luis Toa en suelo aragonés. Los locales fueron superiores en el balance global y con dos goles en la primera parte, el segundo de ellos al filo del descanso, sentenciaron al conjunto insular, incapaz de volver a meterse en la pelea por el resultado con un gol.

No se le puede reprochar nada a los chicos de Joan Melià, que saltaron al césped sintético del San Jorge bien enchufados y con el corazón caliente en una lluviosa mañana, pero no menos cierto es que su buena actitud no bastó para mandar sobre el tapete y marcar el ritmo de juego. Los locales no tardaron demasiados minutos en hacerse con la posesión de la pelota y hasta entonces apenas sufrieron en su portería.

Perdido el efecto sorpresa, el Atlético Villacarlos pronto se vería a remolque del marcador, pues rondando el ecuador del primer periodo, prácticamente en la primera llegada, el local Xavi Sola hacía el primer gol del partido abocando a los menorquines a un escenario de lo más complicado.

De por sí ya muy necesitado, el conjunto visitante no mejoraría tras el gol recibido y aunque después logró mantener los nervios templados terminaría encajando la sentencia a segundos del descanso en una acción de estrategia del equipo local.

Un segundo gol que sería el definitivo porque en el segundo periodo los de Joan Melià no mejoraron, tampoco sacaron provecho a sus pocas llegadas ante la meta rival e incluso terminaron con un efectivo menos en el campo por expulsión de Naylor (2-0).