El Villacarlos, muy mermado, cae ante El Olivar (0-4)

At. Villacarlos 0 El Olivar 4

El Atlético Villacarlos, ya descendido, sucumbió frente a El Olivar en un encuentro donde los de Es Castell aguantaron hasta donde el físico les acompañó. Castigado en este aspecto y con hasta cuatro ausencias de peso, el colectivo de Santiago ‘Coco’ Lorenzo tuvo que lidiar, además, con el tempranero 0-1 y la lesión, minutos después, de Leo Azevedo. Demasiados obstáculos para los amarillos frente al conjunto de Víctor Chaure que fue justísimo ganador de un partido que cerró en los minutos finales. En el capítulo positivo y ya pensando en el próximo curso, el debut en la categoría de Dayan y Aarón Gomila, ambos del segundo equipo.

El partido arrancó mal para el Villacarlos con el tanto de Duque tras acción por banda de David (5’). Sin embargo, al minuto, Rocca recibió un buen pase pero jugó atrás en lugar de tirar, la jugada acabó con un remate de Agustí salvado bajo palos por un defensa. Con el paso del cronómetro, El Oliver, bien colocado, con una fuerte presión y sumando efectivos en ataque, manejó el balón, jugó más en la parcela rival y generó alguna llegada peligrosa solventada por la zaga o por Raúl que sacó con el pie un tiro de David. Los menorquines, que intentaron salir con el balón jugado, comenzaron a tener una losa encima tras una recuperación aragonesa en campo propio que acabó con un disparo ajustado de David para hacer el 0-2.

En la reanudación, Duque tuvo el tercero tras un pase en profundidad pero se hinchó de balón. Con las fuerzas justas, el Villacarlos progresó en ataque, principalmente por la izquierda con las incorporaciones de Jair. Un tiro de Andreu desviado por un zaguero y un envío al que no llegó Rocca motivaron al once de ‘Coco’. El Olivar, metido en su campo y buscando los espacios jugando en largo, rondó de nuevo el 0-3 que Raúl desvió a David. Con más fe y corazón que físico, el once menorquín pudo entrar en el partido pero el cabezazo de Rocca se fue al larguero (67’). El cuadro visitante, más entero y con fondo de armario, cerró su merecida victoria con un libre directo ejecutado por Ciriano y un trallazo de Juan Martínez desde fuera del área.