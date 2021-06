El Alaior sigue de momento como segundo clasificado tras empatar ante el Migjorn, en un ‘match’ apasionante

Los Nogales acogió este sábado un encuentro apasionante entre Migjorn y Alaior que cualquiera de los dos se lo hubiera podido adjudicar. Finalmente empate a dos y los albinegros continúan como segundos en la tabla de la clasificación, pendientes de encuentro que se disputará este mediodía entre la Unión y el Sami.

El comienzo del partido fue eléctrico y muy entretenido para la numerosa afición que poblaba los graderíos. Los cuatro goles que se anotaron en la tarde de ayer se lograron antes de la media hora de juego. No tardó mucho en abrirse el marcador. En el minuto 5, Isaac fue el autor del 0-1. Los verdiblancos, con el resultado en su contra, se fueron arriba en busca de la igualada y los hombres de Pedro Palliser gozaron una gran ocasión para haber ampliado la ventaja. Perdonaron los visitantes, y apareció el ariete local Juanfran para firmar el 1-1. El tanto animó al Migjorn, y Rubén lograba voltear el partido. No duró mucho la alegría a la parroquia verdiblanca. Dos minutos después volvió a aparecer Isacc, que lograba de nuevo nivelar el duelo, y firmaba su doblete particular. Se llegó con tablas al tiempo de descanso, y con todo por decidir en la segunda mitad.

En la segunda parte de nuevo el encuentro resultó ser muy disputado e igualado, con ambos equipos teniendo aproximaciones peligrosas para haber roto las tablas. Los verdiblancos por momentos llevaban el peso del encuentro, y los albinegros también respondían con peligro ante la portería defendida por Rai. En el tramo final del match, el cuadro que dirige Pedro Palliser pudo llevarse los tres puntos a sus casillero. Los visitantes tuvieron dos claras llegadas, pero en ambas ocasiones remataron alto. Finalmente tablas en Los Nogales, que a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato liguero sigue sin despejarse la incógnita de que equipo logrará finalmente conseguirá ser el segundo clasificado de la tabla.