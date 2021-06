David Camps: «¿Volver al Mercadal? Todo se puede hablar»

El delantero ciutadellenc de la AD Llerenense de la Tercera División Extremeña Grupo XIV, David Camps, ya sabe del interés del CE Mercadal en contar con sus servicios esta próxima temporada, la del regreso del cuadro mercadalenc a la categoría nacional. Tras un año defendiendo los colores del club del Estadio Fernando Robina y cuando aún le resta un año de contrato por cumplir, a Camps le seduce la idea de regresar a la Isla.

El delantero menorquín, quien ya vistió y con éxito la zamarra rojiblanca del Municipal de Sant Martí, reconocía ayer a «Es Diari» que le motiva la intención del Mercadal de recuperarlo. «¿Jugar el año próximo en el Mercadal? ¿Por qué no? Todo se puede hablar, claro que sí», exclamaba el delantero, autor esta temporada 2020-21 de diez dianas, en la permanencia del Llerenense.

David Camps regresa a la Isla a mediados de junio, cuanto tiene previsto sentarse a escuchar al club rojiblanco. Pese a tener todavía un año de contrato con el club de Extremadura, el propio delantero admite que, llegado el caso, no sería impedimento, «ya que tengo una cláusula para poder quedar libre si me llega una propuesta que me interese», señalaba ayer, Camps. «La verdad es que por una parte mi intención sería la de quedarme y cumplir este año pero por otro lado también me ilusiona la posibilidad de volver a Menorca», acaba, tras siete años fuera de la Isla, en Mérida, Peña Deportiva, Arcos, Ceuta, Socuéllamos y Llerenense.