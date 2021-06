Rubén Martínez ‘regresa’ a San Carlos

El sueño de la participación de la UD Logroñés y del centrocampista de Maó, Rubén Martínez, en LaLiga SmartBank ha durado mucho menos de lo esperado y deseado. La última derrota en la jornada 42 en Las Gaunas (0-1) ante la UD Las Palmas confirmó el descenso a Primera RFEF tras nueve meses de intensa competición en la Segunda División del fútbol español por parte del conjunto riojano y del menorquín. El insular, tras una temporada exigente en el fútbol profesional, se encuentra ya de vacaciones en la Isla, recuperando y meditando su futuro, a día de hoy incierto, a nivel personal.

Y Rubén Martínez, entre playa y playa menorquina, no dudó anteayer en asistir a San Carlos al penúltimo partido de la Liga Regional de su ex club, la UD Mahón. «Muy contento por volver al campo y encontrarme con gente que hacía muchos años que no veía. Una alegría enorme ver a entrenadores que había tenido, como ‘Tavio’ y Sebastián Fullana; a padres de antiguos compañeros y a gente de la directiva, que se portó genial con nosotros y mi familia», expresaba emocionado en «Es Diari» Martínez. «Hacía mucho tiempo que no había podido verlos porque en estas fechas ya no se suele jugar y la Unión me gustó, fue muy superior. Me consta que se están haciendo las cosas muy bien y ojalá tengan suerte en la próxima temporada», señalaba el centrocampista de la UD Logroñés, del equipo que dirige Joan Romero.