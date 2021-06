La Unión, entre el premio y el objetivo en la Copa del Rey

La UD Mahón termina la temporada 2021 con la opción de certificar su presencia en la próxima edición de la Copa del Rey, lo que depende de superar este sábado (20 horas) al Penya Independent, equipo de la localidad eivissenca de Sant Miquel de Balansat, que juega como local en esta eliminatoria a partido único, cuyo derecho a disputar corresponde a ambos equipos en virtud de su condición de vigentes subcampeones de sus respectivas competiciones de Regional.

El equipo mahonés, segundo de Menorca y que ha firmado una temporada de menos a más, aunque sin opción de opositar al título de Liga que hizo suyo el Mercadal con una suficiencia sin precedentes, desplaza a Eivissa la totalidad de integrantes de su plantilla en disposición de jugar (dieciocho hombres), puesto que en el club de San Carlos asumen este partido más como un premio, que no un objetivo, si bien eso no significará, tal y como advirtió el propio entrenador del equipo, Juan Romero, hace algunos días, que el grupo rebaje su dosis de ambición ante una cita en la que a priori no es favorito, y por varios motivos.

El primero, la supuesta diferencia de potencial entre uno y otro proyecto. Diseñado para pelear el ascenso a Tercera, el Penya Independent pereció en el mismo umbral de esa meta en la jornada final del campeonato de Eivissa-Formentera (solo su peor averaje en relación al campeón, Inter Ibiza, con el que empató a puntos en la clasificación, le privó del ingreso en la categoría balear).

Asimismo, por una cuestión de coeficiente –por eso ejerce de local– también se entiende como candidato al pase al cuadro de Sant Miquel de Balansat, además de que en cuyas filas se alinean, y para declinar más su favoritismo, los dos goleadores más reputados y efectivos de la pasada liga pitiüsa (José Luis Reyes, Pichichi del torneo con 25 goles en 10 partidos; Dani Reales, 21 dianas en 13 intervenciones).