La Liga Nacional Juvenil, en marcha para los equipos de Menorca

La Liga Nacional Juvenil 2021-2022 empieza a florecer. Este año habrá cuatro equipos menorquines que competirán para mantenerse en la balear: el Atlètic Villacarlos, que descendió de la División de Honor; el CD Menorca y el Penya Ciutadella Esportiva, que se mantuvieron en la categoría; y el CE Ferreries, recién ascendido de la Liga Juvenil de Menorca. Todavía no se conoce el formato de competición y desde la FFIB informan que tampoco saben el comienzo exacto de la Liga Nacional pero todo hace indicar que se volverá a la normalidad con una liga regular de 18-20 equipos y que comenzará la primera semana de septiembre. Sus entrenadores se muestran ilusionados y con ganas de empezar una temporada que será larga y complicada para todos. Para ello, estas semanas entrantes iniciarán sus respectivas pretemporadas.

ATLÈTIC VILLACARLOS

«A día de hoy, tengo claro que nosotros somos uno de los equipos candidatos a perder la categoría»

José Luis Bahamonde se convertía el pasado abril en entrenador del primer equipo Juvenil del Atlètic Villacarlos después de su paso por el CD Menorca. El entrenador de Maó se muestra muy ilusionado por coger un equipo muy nuevo, pero a la vez muy prudente. «Tenemos un buen equipo, pero muy inexperto. A día de hoy, tengo claro que nosotros somos unos de los candidatos a perder la categoría, y tenemos que luchar para salir de aquí». El equipo de Es Castell ha perdido, salvo uno, a todos los efectivos que competían el año pasado en División de Honor, y Bahamonde sabe que este año será muy duro. «La situación es muy complicada, he vuelto porque es el Villacarlos, pero sé que para mí será el año más difícil de los treinta que llevo entrenando». El club de Es Castell empezará este lunes 19 de julio los entrenamientos preparatorios para la nueva temporada, ya que el técnico cataloga como vital el inicio de la liga. «Creo que la primera vuelta será clave, por eso hay que empezar bien. Los jugadores tienen ganas y están muy ilusionados, a partir de aquí vamos a progresar», comentaba. A pesar de todo, Bahamonda asegura tener mucho cariño a sus competidores menorquines y les desea lo mejor. «Lo digo de corazón, ojalá se puedan salvar los cuatro equipo de Menorca, todos han hecho un gran trabajo», finalizaba.

PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA

«Es muy importante empezar bien, si no en Navidad ya tienes que jugar finales»

Biel Medina seguirá la próxima temporada como entrenador del Penya Ciutadella. El ex jugador tuvo un año convulso, pero una segunda vuelta espectacular le sirvió para mantener la categoría. Este año no quiere pasar por lo mismo. «En la temporada pasada lo pasamos mal el primer tramo, y este año queremos conseguir la permanencia cuanto antes, y en el momento que sea nuestra, ya miraremos más arriba». El técnico ciutadellenc también apela al inicio de la temporada como vital para tener un año más tranquilo. «Es muy importante empezar bien, sino en Navidad ya tienes que jugar finales. La pretemporada es el mes de cargar pilas, el período de tiempo que tenemos para mentalizarnos de todo lo que nos viene», indicaba. En cuanto a la plantilla, hay un grupo sólido de jugadores de la pasada temporada que siguen en el equipo, por lo que apenas han fichado, además de los que suben de Cadetes. «Este año tenemos la ventaja de tener a bastantes jugadores con experiencia en la Liga Nacional, pero no nos podemos confiar, es una liga de máxima competición, que tienes que trabajar cada día para ganar», concluía el técnico.

CD MENORCA

«El objetivo principal es disfrutar y organizar un buen bloque durante años en el futuro»

Lázaro Alcaide debutará este año como entrenador del primer equipo del CD Menorca Juvenil con una plantilla bastante cambiada respecto al año pasado. Unos ocho jugadores han terminado su etapa de Juvenil y han dado el salto a Regional, sobre todo en la parte ofensiva, pero con las nuevas incorporaciones y el paso de los Cadetes a la categoría Balear, el técnico ve con buenos ojos la próxima temporada. «Hay mucha ilusión por parte del club, están volcados al cien por cien y hacen un trabajo increíble. Hemos fichado a jugadores con experiencia en esta categoría, algo que es muy importante, y nosotros conocemos bastante bien estas generaciones del 2003 al 2006. Es la primera vez que entrenaremos en Liga Nacional, tanto yo como mi cuerpo técnico, pero estamos metidos en el club desde hace años y conocemos a la perfección a los chicos y la dinámica del equipo, por eso estamos tan contentos con esta oportunidad», concluía.

CE FERRERIES

«Queremos adaptarnos lo antes posible a la categoría, y a partir de aquí, ir partido a partido»

Kike Romero consiguió subir al CE Ferreries a la Liga Nacional Balear la temporada pasada en el último partido. Ahora, sabe que todo ha cambiado, y la mentalidad también. «El año pasado teníamos que ganar todos los partidos para seguir vivos, ahora si perdemos tres encuentros seguidos no pasa nada, hay que seguir luchando». El equipo de Romero empezará la pretemporada el 30 de julio con cuatro entrenamientos a la semana y con una ambición más que merecida. “Si podemos ganar, ¿por qué tenemos que perder? Eso es lo bonito de la vida, luchar para conseguir objetivos, ser ambiciosos”, comentaba. En el equipo azulgrana ha habido unas cuantas bajas significativas, por edad y por marcha voluntaria, pero lo han podido reemplazar fichando a siete jugadores, la mayoría del CE Alaior.