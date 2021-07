La UD Mahón afianza el futuro

La UD Mahón, actual subcampeón de Menorca, ha dejado prácticamente perfilado durante estos días su futuro en términos deportivos. El colectivo que un año más dirigirá Juan Romero –tras su reciente renovación, el preparador mahonés cumplirá siete años en el banquillo de San Carlos, siendo por tanto el entrenador más longevo en la historia de la casi centenaria entidad gualdiazul– mantendrá el núcleo del equipo que tantos éxitos le ha generado a lo largo del último lustro.

No en vano, el cuadro unionista no baja del segundo lugar en la liga insular desde 2017 al presente, incluyendo en ese trecho la consecución de dos títulos y tres Copas. Para mantener tamaño grado de fiabilidad en las alturas, e incluso para tratar de luchar por un ascenso a Tercera que el club de Maó no celebra desde hace tres decenios, la Unión vertebrará su plantilla con los siguientes jugadores.

David Mas, Javi Lacueva, Migue Martínez, Sergi Riudavets (los cuatro capitanes), Fran, Camarena, Diego Gázquez, Álex, Andreu, Luisito y Camacho continúan en relación al proyecto de la temporada anterior. A ellos cabe añadir a Marouan, que de no salir para jugar fuera de la Isla en un equipo de superior categoría, cumplirá un año más como unionista.

Asimismo, los jóvenes Arnau, Ángel y Unai promocionan al primer equipo de la Unión desde el ‘juvenil’. Y en lo que atañe a las nuevas incorporaciones, en total seis –aunque podrían ser siete, puesto que los responsables del área deportiva unionista rastrean el mercado con la intención de poder firmar un delantero, lo que no se resolverá en breve en cualquier caso–, se trata del meta Antonio Manuel López Gerónimo, que regresa al club procedente del Migjorn; Enric Lluch y Álex Janer, ambos provenientes del CE Alaior; el zaguero Aaron y el mediocampista Ezequiel –los dos en el curso previo actuaron en el Villacarlos– e Isma –con pasado en el Menorca. En cuanto al cuerpo técnico, acompañarán a Juan Romero, Santi Cabiró como entrenador asistente; Juan García y Nito Manent como delegados e Iván España llevará el ‘scouting’ del equipo.

El club que preside Dino Gelabert-Petrus, si la temporada oficial empieza finalmente el 11 de septiembre con la restablecida Copa, iniciará la pretemporada a mediados de agosto.

Acerca de los objetivos del equipo, el ‘segundo de a bordo’, Santi Cabiró, admite que estos pasan por «ser competitivos, estar entre los mejores e intentar luchar por el ascenso a Tercera». La Unión 2022 ya está perfilada. En San Carlos afianzan el futuro.